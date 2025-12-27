चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! जोधपुर में भाव पहुंचा ₹2.54 लाख, पढें पूरी अपडेट

Silver Price in Jodhur: सर्राफा बाजार में इन दिनों हलचल तेज है, लेकिन यह चमक व्यापारियों और ग्राहकों के चेहरों पर नहीं, बल्कि कीमतों के ग्राफ पर नजर आ रही है. जोधपुर के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों ने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में मची उथल-पुथल का सीधा असर अब आम आदमी की थाली और शादी-ब्याह के बजट पर पड़ता दिख रहा है.

दो दिन में ₹18,000 की भारी तेजी

जोधपुर के बाजार में चांदी के दामों ने ऊंची छलांग लगाई है. मात्र दो दिनों के भीतर चांदी करीब 18,000 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है. वर्तमान में चांदी का भाव 2,54,000 रुपये प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर के आसपास पहुंच गया है. इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी तेजी ने निवेशकों और व्यवसायियों दोनों को चौंका दिया है.

तेजी के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण

सर्राफा विशेषज्ञों और व्यवसायियों का मानना है कि यह उछाल केवल स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक है. इसके मुख्य कारण हैं-चीन द्वारा अपनी औद्योगिक और व्यापारिक नीतियों में बदलाव के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई है. शेयर बाजार में जारी अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions) के चलते निवेशक अब जोखिम भरे निवेश से हटकर सोना-चांदी जैसे सुरक्षित विकल्पों (Safe Haven Assets) की ओर रुख कर रहे हैं. तो वहीं मांग के मुकाबले चांदी की वैश्विक आपूर्ति में कमी ने भी कीमतों को हवा दी है.

ग्राहकों और व्यापारियों की स्थिति

महंगाई के बावजूद भारतीय समाज में चांदी की खरीदारी को शगुन और परंपरा से जोड़कर देखा जाता है.ग्राहकों का कहना है कि भाव बढ़ने से अब भारी गहने खरीदना बजट से बाहर हो गया है. लोग अब 'लाइट वेट' ज्वेलरी या छोटे सिक्कों की खरीद को प्राथमिकता दे रहे हैं.व्यापारियों के लिए यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि ऊंची कीमतों के कारण बाजार में फुटफाल कम हुआ है.आगामी सीजन को लेकर व्यापारी सतर्क हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कीमतों में और इजाफा होने पर मांग और घट सकती है.

