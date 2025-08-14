Jodhpur News: मेहरानगढ़ किले पर भारतीय सेना के साहस को दर्शाएगा जोधपुर का अनूठा ड्रोन शो , "ऑपरेशन सिंदूर" की गूंज

Jodhpur News: जोधपुर में आजादी की पूर्व संध्या पर देश का पहला 550 ड्रोन वाला शो आयोजित किया जाएगा. मेहरानगढ़ किले के ऊपर होने वाले इस शो में "ऑपरेशन सिंदूर" की कहानी दिखाई जाएगी, जो भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य गाथा को प्रदर्शित करेगी. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे. यह ड्रोन शो जोधपुर के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है और शहर के लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव होगा.

जोधपुर में आज रात, स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर, मेहरानगढ़ किले के ऊपर देश का पहला 550 ड्रोन वाला शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें "ऑपरेशन सिंदूर" की कहानी प्रदर्शित होगी. यह शो भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य गाथा और ‘मेक इन इंडिया’ हथियारों की ताकत को दर्शाएगा.

कल देर रात मेहरानगढ़ किले में इस शो का रिहर्सल किया गया, जिसमें ड्रोनों ने आसमान में ऑपरेशन सिंदूर, राइजिंग राजस्थान, भारत का नक्शा, लड़ाकू विमान और तिरंगे की आकृतियाँ बनाकर एक शानदार नजारा पेश किया. इस ऐतिहासिक ड्रोन शो को जनता तक पहुँचाने के लिए शहर में व्यापक व्यवस्थाएँ की गई हैं.

जोधपुर शहर में पाँच स्थानों—जालोरी गेट, मंडोर गार्डन पार्किंग, मसूरिया मंदिर, महामंदिर सर्किल और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड प्रथम पुलिया—पर एलईडी वॉल लगाई जाएगी, जबकि नौ स्थानों—घंटाघर, गुलाब सागर, नवचौकिया, नई सड़क, चांदपोल, पावटा चौराहा, पांच बत्ती चौराहा, आखलिया चौराहा और शास्त्री चौराहा—पर उच्च गुणवत्ता वाले साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई है.

ड्रोन शो से पहले मेहरानगढ़ किले में रात साढ़े सात बजे ‘एट होम’ कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी, सेना के गणमान्य और लगभग 300 आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे. जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि इस शो को व्यापक जनभागीदारी के साथ सफल बनाने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में बड़ी स्क्रीन और साउंड सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि जो लोग मेहरानगढ़ नहीं पहुँच सकें, वे अपने नजदीकी स्थान से इस ऐतिहासिक पल का आनंद ले सकें.



