/किचन में गैस लीक होते ही बजेगा अलार्म, 25 सेकेंड में खुद बंद होगी सप्लाई!

Jodhpur News: घर के किचन में गैस सिलेंडर से गैस लीक होने या गलती से गैस खुली रह जाने के कारण अक्सर हादसे हो जाते हैं. ऐसे हादसों को रोकने के लिए जोधपुर के एक स्टार्टअप ने ऐसा डिवाइस तैयार किया है, जो गैस लीकेज होने पर अलार्म बजाने के साथ ही उपभोक्ता के मोबाइल पर अलर्ट भेजेगा. इसके बाद भी यदि गैस बंद नहीं की जाती है तो करीब 25 सेकेंड बाद डिवाइस अपने आप गैस की सप्लाई बंद कर देगा.

यह डिवाइस सेंसर की तरह काम करता है. इसे किचन में गैस सिलेंडर के पास लगाया जाता है, जबकि इसका दूसरा हिस्सा गैस पाइप में लगाया जाता है. डिवाइस किचन में गैस की मात्रा को लगातार मॉनिटर करता है. यदि गैस तय समय से ज्यादा निकल रही है और चूल्हा नहीं जल रहा है तो यह तुरंत अलर्ट करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अलार्म बजने के साथ मोबाइल पर मैसेज

डिवाइस में अलार्म बजने के साथ ही यूजर के मोबाइल पर भी मैसेज पहुंचता है. इसमें गैस तय मात्रा से कितनी ज्यादा रिलीज हो रही है, इसकी जानकारी भी दी जाती है. मोबाइल साइलेंट मोड पर होने की स्थिति में भी मोबाइल पर अलर्ट मैसेज पहुंचता है.

अगर उपभोक्ता गैस बंद कर देता है तो अलार्म बंद हो जाता है. मोबाइल पर भी किचन में गैस की खपत और कम हुई गैस की मात्रा की जानकारी देखी जा सकती है. वहीं, अगर किसी कारण से उपभोक्ता गैस बंद नहीं कर पाता है तो करीब 25 सेकेंड बाद डिवाइस अपने आप गैस की सप्लाई रोक देता है. इसके बाद उपभोक्ता सिस्टम को दोबारा चालू कर सकता है.

एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी तीनों गैसों के लिए उपयोगी

स्टार्टअप के मुताबिक, यह डिवाइस एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी तीनों गैसों के लिए उपयोगी है. इसे घरों के किचन के अलावा रेस्टोरेंट, होटल और ऐसे एमएसएमई में भी लगाया जा सकता है, जहां रोजमर्रा के काम में गैस का इस्तेमाल होता है. इस डिवाइस को जोधपुर के स्टार्टअप पवन पुत्र सॉल्यूशंस ने तैयार किया है. स्टार्टअप के फाउंडर वैभव बोहरा और भरत सोनी हैं. वैभव बोहरा के मुताबिक, डिवाइस बनाने का आइडिया, उन्हें अपनी दादी के साथ हुई एक घटना से आया.

उन्होंने बताया कि उनकी दादी एक दिन गैस पर काम कर रही थीं और काम खत्म करने के बाद गैस बंद करना भूल गईं. उम्र अधिक होने के कारण उन्हें इसका ध्यान नहीं रहा. जब वैभव ऊपर के कमरे से नीचे आए तो किचन में गैस की गंध आ रही थी. उन्होंने तुरंत गैस बंद की. इसके बाद भी कई बार ऐसी स्थिति बनी, जब हवा या चाय गिरने जैसी वजह से चूल्हा बंद हो गया और गैस निकलती रही.

डिवाइस गैस निकलने की स्थिति को पहचान सकें

वैभव ने बताया कि इसके बाद उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई डिवाइस होना चाहिए, जो गैस निकलने की स्थिति को पहचान सकें और बड़ा हादसा होने से पहले गैस की सप्लाई बंद कर दें. उन्होंने अपने साथी भरत सोनी सहित अन्य लोगों से इस समस्या के बारे में बात की तो पता चला कि कई घरों में ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं. इसके बाद इस डिवाइस को विकसित करने पर काम शुरू किया गया.

हादसों को समय रहते है रोकना

भरत सोनी ने बताया कि जब वैभव ने उन्हें इस आइडिया के बारे में बताया तो उन्होंने भी बताया कि उनके घर में कई बार गैस चालू रह जाती है. इसके बाद दोनों ने इस समस्या को लेकर जानकारी जुटाई और डिवाइस विकसित करने पर काम शुरू किया. उनका उद्देश्य गैस लीकेज और गैस खुली रह जाने से होने वाले हादसों को समय रहते रोकना है. डिवाइस के जरिए गैस की निगरानी, मोबाइल अलर्ट और जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिक सप्लाई कटऑफ की सुविधा देने की कोशिश की है.

