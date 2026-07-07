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नए सत्र में नहीं मिली NCERT की किताबें, 8वीं-9वीं के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित, स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई कराने को मजबूर

Jodhpur News: जोधपुर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बावजूद 8वीं और 9वीं कक्षा की कुछ महत्वपूर्ण NCERT किताबें अब तक स्कूलों और बाजार में उपलब्ध नहीं हैं. खासकर 9वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक नहीं मिलने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

Edited byAman SinghReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 07, 2026, 04:51 PM|Updated: Jul 07, 2026, 04:51 PM
नए सत्र में नहीं मिली NCERT की किताबें, 8वीं-9वीं के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित, स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई कराने को मजबूर
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बावजूद एनसीईआरटी की कुछ महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तकें अब तक स्कूलों और बाजार में उपलब्ध नहीं होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. सबसे अधिक परेशानी 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान तथा 8वीं कक्षा की एक पुस्तक नहीं मिलने से हो रही है.

विद्यार्थियों को नहीं मिल रही निर्धारित पुस्तकें

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ज़ी मीडिया की पड़ताल में सामने आया कि केंद्रीय विद्यालय सहित कई स्कूलों में विद्यार्थियों को निर्धारित पुस्तकें नहीं मिल सकी हैं. केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार ने बताया कि 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अभी तक नहीं पहुंची है. ऐसे में विद्यार्थियों को एनसीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन पुस्तक के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है.

ऑनलाइन पढ़ाई करने में कठिनाई

विद्यार्थियों का कहना है कि मोबाइल या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने में कठिनाई होती है. यदि पुस्तक हाथ में हो तो विषय को समझना और नियमित अध्ययन करना अधिक आसान रहता है.

विक्रेताओं तक भी नहीं पहुंची किताबें

वहीं शहर के पुस्तक विक्रेताओं का कहना है कि 9वीं और 8वीं कक्षा की संबंधित पुस्तकें अभी तक उनके पास भी नहीं पहुंची हैं. रोजाना बड़ी संख्या में अभिभावक किताबें खरीदने आते हैं, लेकिन पुस्तक उपलब्ध नहीं होने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है. इससे नए सत्र की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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