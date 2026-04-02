हनुमान जयंती पर जोधपुर-सुजानगढ़ में उमड़ा आस्था का सैलाब, हुआ 108 बार चालीसा पाठ

Jodhpur News: हनुमान जयंती के अवसर पर जोधपुर और सुजानगढ़ में भक्ति का अनोखा माहौल देखने को मिला. जोधपुर में कांग्रेस द्वारा भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें आकर्षक झांकियां और वानर सेना की झलक ने सभी को आकर्षित किया. वहीं सुजानगढ़ में 1551 ध्वजों की भव्य यात्रा के साथ 108 हनुमान चालीसा पाठ और दिव्य ज्योति प्रज्वलन किया गया. शहरभर में पुष्प वर्षा और जयकारों के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा.
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Jodhpur News: हनुमान जयंती के पावन अवसर पर राजस्थान के जोधपुर और सुजानगढ़ में भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला. दोनों ही शहरों में विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया.
जोधपुर शहर में इस मौके पर कांग्रेस द्वारा भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया. यह शोभायात्रा रातानाडा स्थित शिव मंदिर से भगवान श्री हनुमान की प्रतिमा के साथ रवाना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. पूरे रास्ते “जय श्री राम” और “जय हनुमान” के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा. शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सर्किट हाउस पहुंची और वहां से आगे बढ़ते हुए अंजनी पुत्र हनुमान शेखा जी के तालाब पहुंचकर संपन्न हुई.
इस दौरान शोभायात्रा में भगवान हनुमान और भगवान राम की आकर्षक झांकियां सजाई गईं, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं. इसके साथ ही वानर सेना की झलक ने पूरे माहौल को और भी जीवंत बना दिया. आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मार्ग के किनारे खड़े होकर शोभायात्रा का स्वागत करते नजर आए.
इस भव्य आयोजन का संचालन पूर्व पार्षद ललित गहलोत के नेतृत्व में किया गया. कार्यक्रम में जोधपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ओंकार वर्मा, पूर्व विधायक मनीषा पंवार, पूर्व महापौर कुंती देवड़ा सहित कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
वहीं, सुजानगढ़ में भी हनुमान जयंती को लेकर विशेष धार्मिक आयोजन किए गए. होली धोरा स्थित श्री वीर हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार सुबह श्री वेंकटेश्वर मंदिर से 1551 ध्वजों की भव्य यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख बाजारों से गुजरते हुए वीर हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई.
ध्वज यात्रा के दौरान नगरवासियों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया, जिससे पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल बन गया. मंदिर प्रबंधन समिति के गोपाल बगड़िया ने बताया कि हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर में दिव्य ज्योति प्रज्वलन के साथ 108 संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है.
इसके साथ ही वीर हनुमान का अलौकिक श्रृंगार किया गया और मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था और भी प्रबल होती नजर आई. उन्होंने बताया कि शाम को महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा.
ध्वज यात्रा और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया. जोधपुर और सुजानगढ़ दोनों ही स्थानों पर हनुमान जयंती के अवसर पर भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत वातावरण बना रहा, जिसने हर किसी को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया.
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