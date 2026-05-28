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आज बूंद-बूंद को तरसेगा जोधपुर, 28 मई को नहीं आएगा पानी, 29 और 30 मई को भी सप्लाई शेड्यूल हो गया तय

Jodhpur No Water Today: जोधपुर शहरवासियों के लिए आज यानी 28 मई को बड़ा जल संकट है. जलदाय विभाग ने बताया कि कायलाना, चोपसनी और सुरपुरा फिल्टर हाउस से जुड़े अधिकांश इलाकों में आज पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 28, 2026, 08:18 AM|Updated: May 28, 2026, 08:18 AM
आज बूंद-बूंद को तरसेगा जोधपुर, 28 मई को नहीं आएगा पानी, 29 और 30 मई को भी सप्लाई शेड्यूल हो गया तय
Image Credit: Ai Generated Image

Jodhpur Water Supply: जोधपुर शहरवासियों के लिए लगातार परेशानी बनी हुई है. जलदाय विभाग और विद्युत विभाग ने शुक्रवार 28 मई और शनिवार 29 मई को बड़े स्तर पर पानी और बिजली सप्लाई प्रभावित होने की सूचना दी है.

जलदाय विभाग के अनुसार, फिल्टर हाउसों के रखरखाव और पाइपलाइन सफाई कार्य के चलते 28 मई की सप्लाई 29 मई को दी जाएगी. कायलाना, चोपसनी और सुरपुरा फिल्टर हाउस से पानी पाने वाले अधिकांश इलाकों में इन दो दिनों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी.

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झालामण्ड और तख्त सागर फिल्टर हाउस से जुड़े इलाकों में 28 मई की सप्लाई 29 मई को और 29 मई की सप्लाई 30 मई को दी जाएगी.

प्रभावित इलाके: सरस्वती नगर, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टर, पाल बाइपास, शिल्पग्राम और आसपास के क्षेत्र.

बिजली रहेगी बंद
विद्युत विभाग ने भी 28 मई को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जोधपुर शहर के 20 से ज्यादा इलाकों में बिजली बंद रखने का कार्यक्रम जारी किया है.

बिजली बंद रहने वाले प्रमुख इलाके: राजदान काम्पलेक्स, गांधी टावर, रोग निदान जांच सेवा, भोली बाई का मंदिर, जालपा मोहल्ला, बणिया बाड़ा, जोहरी बाजार, खांडा फलसा, कोरणा हाउस, प्रताप स्कूल, नृसिंह थड़ा, बाइजी तालाब, कबुतरों का चौक, धाचियों का बास, मणिहारों की हवेली, जालोरी गेट, इंद्रा चौक, बालबाड़ी, बनावतो की गली, जोशियों की कटकल, कुम्हारों का कुआं, मियो की गली, गणेश मंदिर, माहेश्वरी न्याती नोहरा आदि. जालोरी गेट 33/11 के.वी. सब स्टेशन से जुड़े पूरे क्षेत्र में सुबह 8 से 10 बजे तक पावर कट रहेगा.

विभाग की अपील
जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने नागरिकों से अपील की है कि वे 28 और 29 मई को पर्याप्त मात्रा में पानी भरकर रखें. बिजली विभाग ने भी लोगों को सलाह दी है कि वे शटडाउन के दौरान बिजली उपकरणों को स्विच ऑफ रखें. शहर में इन दिनों गर्मी भी काफी बढ़ी हुई है, जिसके चलते पानी और बिजली की मांग बढ़ गई है. दोनों विभागों ने काम को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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