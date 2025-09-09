डॉ. मोहन भागवत का 9 दिवसीय जोधपुर दौरा समाप्त, संघ की प्रमुख बैठक संपन्न

Jodhpur News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत का जोधपुर में 9 दिवसीय दौरा मंगलवार को समाप्त हो गया. इस दौरान संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों और 32 सहयोगी संगठनों की 5 से 7 सितंबर तक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई.
Trending Photos
Jodhpur News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत का 09 दिवसीय जोधपुर दौरा मंगलवार को संपन्न हुआ. वे आज सुबह लाल सागर आदर्श विद्या मंदिर से सीधे कडी सुरक्षा के साथ एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए.
डॉ. भागवत के नौ दिवसीय प्रवास के दौरान जोधपुर में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों और 32 सहयोगी संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक 5 से 7 सितंबर तक चली, जिसमें आगामी योजनाओं और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष (2025-26) के उपलक्ष्य में देशभर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई.
इसके साथ ही शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। संगठन ने निर्णय लिया कि समाज के अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचने और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे.
डॉ. भागवत ने बैठक में कहा कि भारत की युवा पीढ़ी राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकती है. उन्हें सकारात्मक दिशा देने के लिए संस्कार आधारित शिक्षा और सामाजिक जुड़ाव जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि संघ का कार्य किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि समाज को संगठित करने और राष्ट्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से निरंतर चल रहा है.
बैठक में पंजाब, मणिपुर और पश्चिम बंगाल की सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों पर भी चिंता व्यक्त की गई और इन क्षेत्रों में संवाद व सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया. साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर संघ का रुख स्पष्ट रहा कि यह समाज में समानता और न्याय की दिशा में बड़ा कदम है. तीन दिवसीय बैठक में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे.
जोधपुर से इस बैठक के जरिए देशभर में संगठनात्मक ऊर्जा का संदेश दिया गया. डॉ. भागवत लाल सागर में नौ दिवसीय प्रवास के बाद सुरक्षा के साथ सीधे एयरपोर्ट पहुंचे, जहां क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ,प्रचार प्रमुख हरदयाल वर्मा, विधायक अतुल भंसाली सहित आरएसएस के कई पदाधिकारी भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!