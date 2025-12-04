Jodhpur: होटल के स्वीमिंग पूल में मृत मिले दो दोस्त, शादी की सालगिरह मनाने गए थे थाईलैंड

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर से दो दोस्त परिवार के साथ थाईलैंड शादी की सालगिरह मनाने गए थे लेकिन दोनों वहां होटल के स्वीमिंग पूल में मृत पाए गए.
Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर से पत्नी बच्चों के साथ थाईलैंड घूमने गए दो दोस्तों के साथ दर्दनाक हादसा हुआ. दोनों ही होटल के स्वीमिंग पूल में मृत पाए गए. दोनों कैसे डूबे इस बारे में अभी तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.
बताया जा रहा है कि वे नहाने के लिए पूल में उतरे थे. इनमें से कोई एक डूबने लगा तो दूसरा उसको बचाने के प्रयास में डूब गया. अनिल कटारिया का रातानाडा क्षेत्र में रेस्टोरेंट है तो वही हरीश देवानी का मूल काम नंबर प्लेट्स और नाम बनाना था. वे ग्लास पेंटिंग के भी मशहूर कलाकार थे.
दोनों के प्रतिष्ठान नजदीक होने से दोनों की दोस्ती भी थी इसीलिए दोनों परिवार साथ में घूमने के लिए थाईलैंड गए थे. बताया यह भी जा रहा है कि अनिल कटारिया की 30 नवंबर को शादी की सालगिरह थी और वहां पर उसका सेलीब्रेशन करने के लिए गए थे लेकिन उसी रात यह हादसा घटित होने से दोनों की मौत हो गई.
शादी की सालगिरह का जश्न मनाने के साथ ही यह दर्द नाक हादसा. दोनों ही परिवारों में मौत के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है. दोनो की पत्निया और बच्चे जोधपुर पहुंच गए हैं लेकिन अभी बात करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनके सामने ही दोनों के शव थाईलैंड के पूल में तैरते हुए नजर आए थे. ऐसे में वे बदहवास नजर आ रहे हैं, तो वही आस पास के लोगों का कहना है कि हरीश देवानी का व्यवहार बहुत अच्छा था लेकिन यह दर्दनाक हादसा होने से परिवार टूट गया है.
दोनों के शव पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है. वही रिश्तेदारों का उनके घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. परिवार को दिलासा देने का भी प्रयास किया जा रहा है.
