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UGC रेगुलेशन के विरोध में करणी सेना का बड़ा ऐलान, 23 अगस्त को दिल्ली में घेराव करेगा सवर्ण समाज

Jodhpur News: यूजीसी रेगुलेशन 2026 की कथित विसंगतियों के विरोध में 15 हजार KM की जनजागरण वाहन यात्रा निकाली जा रही है. राज सिंह शेखावत ने बताया कि यात्रा 23 अगस्त को दिल्ली में होने वाली सवर्ण आक्रोश महापंचायत के साथ समाप्त होगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Lokesh Kumar
Published:Aug 09, 2026, 01:48 PM IST | Updated:Aug 09, 2026, 01:48 PM IST
UGC रेगुलेशन के विरोध में करणी सेना का बड़ा ऐलान, 23 अगस्त को दिल्ली में घेराव करेगा सवर्ण समाज
Image Credit: File

Jodhpur News: जोधपुर में शनिवार को क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने यूजीसी रेगुलेशन-2026 में बताई जा रही विसंगतियों के विरोध को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर 15 हजार किलोमीटर की जनजागरण वाहन यात्रा निकाली जा रही है. यात्रा की शुरुआत 5 अगस्त से हुई है और इसका समापन 23 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाली यूजीसी रोलबैक सवर्ण आक्रोश महापंचायत में किया जाएगा.

कई राज्यों से होकर गुजरेगी यात्रा

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राज सिंह शेखावत के अनुसार जनजागरण वाहन यात्रा राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी. यात्रा के दौरान अलग-अलग स्थानों पर पंचायत, सम्मेलन, जनसंवाद और प्रेस वार्ताएं आयोजित की जाएंगी. इन कार्यक्रमों के जरिए विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों तक यूजीसी रेगुलेशन से जुड़े मुद्दों को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

सवर्ण सांसदों के घेराव की चेतावनी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज शेखावत ने कहा कि सवर्ण समाज से आने वाले जिन सांसदों ने इस मुद्दे पर समाज की आवाज नहीं उठाई है, उनका घेराव किया जाएगा. उन्होंने ऐसे सांसदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की बात भी कही. उनका कहना है कि सवर्ण समाज अपने अधिकारों और यूजीसी रेगुलेशन से जुड़े मुद्दों को लेकर पीछे हटने वाला नहीं है.

जयपुर में हुए आंदोलन पर भी उठाए सवाल

राज शेखावत ने जयपुर में यूजीसी के मुद्दे को लेकर पहले हुए विरोध प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि जयपुर में किया गया आंदोलन व्यक्तिगत तौर पर खुद को साबित करने के लिए किया गया था. उन्होंने दावा किया कि उस आंदोलन के दौरान एक छात्र की मौत भी हुई थी.

उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वह आंदोलन खत्म किया गया, वह उचित नहीं था. राज शेखावत के मुताबिक अगर सवर्ण समाज के अधिकारों के लिए आंदोलन करना था तो इसे दिल्ली में किया जाना चाहिए था. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केंद्र सरकार और यूजीसी के स्तर पर उठाए जाने की जरूरत है. उनके अनुसार जयपुर या राजस्थान में आंदोलन करने के बजाय दिल्ली में प्रभावी तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए थी.

23 अगस्त को दिल्ली में महापंचायत

राज सिंह शेखावत ने बताया कि 23 अगस्त को नई दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में दोपहर 1:15 बजे यूजीसी रोलबैक सवर्ण आक्रोश महापंचायत आयोजित होगी. इसमें देशभर से सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों के साथ विद्यार्थी, शिक्षाविद और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे. जनजागरण यात्रा के जरिए इस महापंचायत के लिए लोगों से संपर्क और संवाद किया जा रहा है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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