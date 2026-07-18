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जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में 5 प्रसूताएं गंभीर, ICU में 3 महिलाओं का इलाज जारी

जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में दो दिनों के भीतर पांच प्रसूताओं की तबीयत गंभीर होने के बाद भर्ती किया गया है, इनमें तीन महिलाएं आईसीयू में हैं, जबकि एक वेंटिलेटर पर है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सभी मरीज अलग-अलग सरकारी और निजी अस्पतालों से गंभीर स्थिति में रेफर होकर आई थीं और उनकी तबीयत उम्मेद हॉस्पिटल में नहीं बिगड़ी. 

Edited bySneha AggarwalReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 18, 2026, 03:40 PM|Updated: Jul 18, 2026, 03:40 PM
जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में 5 प्रसूताएं गंभीर, ICU में 3 महिलाओं का इलाज जारी
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर से प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. उम्मेद हॉस्पिटल में दो दिन में पांच प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने पर भर्ती करवाया गया है. इनमें 3 प्रसूता आईसीयू में है और एक वेंटिलेटर पर. अधीक्षक बोले सभी रेफर होकर आई हैं.

किसी की भी तबीयत उम्मेद हॉस्पिटल में नहीं बिगड़ी

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वहीं, प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में उम्मेद हॉस्पिटल के सुप्रीडेंट डॉक्टर मोहन मकवाना ने बताया कि पांचों प्रसूता रेफर होकर आई थी. इनमें से किसी की भी तबीयत उम्मेद हॉस्पिटल में नहीं बिगड़ी थी. एक अभी वेंटिलेटर पर है और बाकी 3 आईसीयू में एडमिट है. पांच प्रसूता अलग-अलग सेंटर से रेफर हुई, इनमें तीन प्राइवेट हॉस्पिटल से हैं.

सरोज को ओसियां से रेफर किया गया था, उसे कार्डिक प्रॉब्लम हुई थी. इस दौरान सिजेरियन डिलीवरी करने पड़ी. अभी सरोज वेंटिलेटर पर है. हालत में सुधार होने पर एमआरआई करवाई जाएगी.

रेखा को शुक्रवार को पाली के प्राइवेट हॉस्पिटल से रेफर किया गया था. उसे ब्लीडिंग और हेल्प सिंड्रोम की दिक्कत थी. अभी आक्सीजन पर है. ब्लडिंग ज्यादा होने पर कल एक बार उसे वेंटिलेट पर रखा गया था, जो अब हटा दिया गया है. पूजा को शेरगढ़ से उम्मेद लाया गया था, ज्यादा ब्लडिंग थी, अभी आईसीयू में है.

रोशनी को नागौर से रेफर किया गया था, वह भी नागौर के प्राइवेट हॉस्पिटल से उम्मेद रेफर हुई थी. उसे पहले से बीपी की समस्या थी, बीपी बढ़ गया था. इसके साथ ही बच्चा उल्टा हुआ था, अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और आईसीयू में है. बज्जू को जैतारण के प्राइवेट हॉस्पिटल से रेफर किया गया था, Wbc चढ़ाया है, प्लेटलेट्स कम है, इसके लिए हॉस्पिटल ने डोनर की व्यवस्था की है.

प्रसूता अलग-अलग सेंटर से रेफर हुई

उम्मेद हॉस्पिटल के सुप्रीडेंट डॉ. मोहन मकवाना ने बताया कि सभी प्रसूता अलग-अलग सेंटर से रेफर हुई थी. कुछ में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा थे. पाली से जो मरीज आई थी, वो इसे एक बार के लिए वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था, जिसे हटा दिया था. बाकी की हालत में सुधार है, वैसे मेडिसिन सभी को एक जैसी दो जा रही है. ऐसे में मेडिसिन को लेकर कोई संशय नहीं है. फिर भी डायरेक्शन मिले तो जांच करवा दी जाएगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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