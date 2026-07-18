/जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में 5 प्रसूताएं गंभीर, ICU में 3 महिलाओं का इलाज जारी

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर से प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. उम्मेद हॉस्पिटल में दो दिन में पांच प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने पर भर्ती करवाया गया है. इनमें 3 प्रसूता आईसीयू में है और एक वेंटिलेटर पर. अधीक्षक बोले सभी रेफर होकर आई हैं.

किसी की भी तबीयत उम्मेद हॉस्पिटल में नहीं बिगड़ी

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वहीं, प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में उम्मेद हॉस्पिटल के सुप्रीडेंट डॉक्टर मोहन मकवाना ने बताया कि पांचों प्रसूता रेफर होकर आई थी. इनमें से किसी की भी तबीयत उम्मेद हॉस्पिटल में नहीं बिगड़ी थी. एक अभी वेंटिलेटर पर है और बाकी 3 आईसीयू में एडमिट है. पांच प्रसूता अलग-अलग सेंटर से रेफर हुई, इनमें तीन प्राइवेट हॉस्पिटल से हैं.

सरोज को ओसियां से रेफर किया गया था, उसे कार्डिक प्रॉब्लम हुई थी. इस दौरान सिजेरियन डिलीवरी करने पड़ी. अभी सरोज वेंटिलेटर पर है. हालत में सुधार होने पर एमआरआई करवाई जाएगी.

रेखा को शुक्रवार को पाली के प्राइवेट हॉस्पिटल से रेफर किया गया था. उसे ब्लीडिंग और हेल्प सिंड्रोम की दिक्कत थी. अभी आक्सीजन पर है. ब्लडिंग ज्यादा होने पर कल एक बार उसे वेंटिलेट पर रखा गया था, जो अब हटा दिया गया है. पूजा को शेरगढ़ से उम्मेद लाया गया था, ज्यादा ब्लडिंग थी, अभी आईसीयू में है.

रोशनी को नागौर से रेफर किया गया था, वह भी नागौर के प्राइवेट हॉस्पिटल से उम्मेद रेफर हुई थी. उसे पहले से बीपी की समस्या थी, बीपी बढ़ गया था. इसके साथ ही बच्चा उल्टा हुआ था, अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और आईसीयू में है. बज्जू को जैतारण के प्राइवेट हॉस्पिटल से रेफर किया गया था, Wbc चढ़ाया है, प्लेटलेट्स कम है, इसके लिए हॉस्पिटल ने डोनर की व्यवस्था की है.

प्रसूता अलग-अलग सेंटर से रेफर हुई