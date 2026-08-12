/3.21 करोड़ खर्च फिर भी उम्मेद उद्यान बदहाल, हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को किया तलब

Rajasthan High Court: जोधपुर शहर के ऐतिहासिक और प्रमुख सार्वजनिक पार्कों में शामिल उम्मेद उद्यान की बदहाल स्थिति अब राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गई है. पार्क में गंदगी, स्लज, सिल्ट और अन्य अपशिष्ट सामग्री डाले जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.



हाईकोर्ट ने निगम प्रशासन से केवल जवाब मांगने के बजाय पार्क को दोबारा व्यवस्थित और आम लोगों के लिए उपयोगी बनाने की स्पष्ट योजना पेश करने को कहा है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि कार्ययोजना में हर काम के लिए समय सीमा बताई जाए. खास तौर पर यह जानकारी देने को कहा गया है कि कौन से काम तुरंत किए जा सकते हैं और किन कामों को पूरा करने में ज्यादा समय लगेगा.

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2021 में सौंदर्यीकरण पर खर्च हुए थे 3.21 करोड़

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उम्मेद उद्यान जोधपुर के पुराने विरासत पार्कों में शामिल है. यह शहर के लोगों के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान रहा है. लेकिन वर्तमान में पार्क की हालत ऐसी हो गई है कि यहां आम नागरिकों का घूमना तक मुश्किल हो गया है.



याचिका में खास तौर पर यह तथ्य सामने रखा गया कि वर्ष 2021 में उम्मेद उद्यान के सौंदर्यीकरण पर सरकार की ओर से करीब 3.21 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे. इसके बावजूद उचित रखरखाव नहीं होने के कारण समय के साथ पार्क की स्थिति खराब होती चली गई. याचिकाकर्ता की ओर से सवाल उठाया गया कि जब पार्क के विकास और सौंदर्यीकरण पर इतनी बड़ी राशि खर्च की गई, तो इसके रखरखाव की व्यवस्था क्यों नहीं की गई.



पार्क में डाला जा रहा स्लज और कचरा

कोर्ट के सामने पार्क की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर तस्वीर पेश की गई. बताया गया कि उम्मेद उद्यान के बड़े हिस्से का इस्तेमाल स्लज, सिल्ट और अन्य अपशिष्ट सामग्री डालने के लिए किया जा रहा है. इसके चलते पार्क में जगह-जगह गंदगी और मलबा जमा हो गया है. ऐसी स्थिति में पार्क का मूल स्वरूप भी प्रभावित हो रहा है और आम लोगों के लिए इसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है. शहर के बीचोंबीच स्थित इस पार्क को लोगों के लिए बेहतर सार्वजनिक स्थान के तौर पर विकसित किया गया था. ऐसे में इसके अंदर कचरा और अपशिष्ट जमा होने की स्थिति ने पार्क के रखरखाव को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.



हाईकोर्ट ने निगम आयुक्त को किया तलब

मामले की सुनवाई न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ के समक्ष हुई. याचिकाकर्ता पूनमचंद कटारिया की ओर से अधिवक्ता राजेश परिहार ने अधिवक्ता कुलदीप प्रजापत और तुषार बोरा के साथ पक्ष रखा. पार्क की स्थिति और लंबे समय से चली आ रही समस्या को देखते हुए कोर्ट ने नगर निगम प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा जताई. इसके बाद खंडपीठ ने नगर निगम आयुक्त को अगले दिन सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए. आयुक्त को केवल मौखिक जवाब देने के बजाय पार्क के पुनरुद्धार को लेकर शपथपत्र भी पेश करना होगा.



कोर्ट ने पूछा- कौन सा काम कितने समय में होगा?

हाईकोर्ट ने कार्ययोजना को लेकर भी काफी स्पष्ट निर्देश दिए हैं. कोर्ट चाहता है कि निगम की ओर से पेश किए जाने वाले शपथपत्र में यह बताया जाए कि पार्क को सुधारने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही प्रत्येक काम की समय सीमा भी बतानी होगी. कोर्ट ने विशेष तौर पर यह जानकारी मांगी है कि कौन से काम ऐसे हैं जिन्हें कुछ घंटों के भीतर तत्काल शुरू या पूरा किया जा सकता है, जबकि किन कामों में ज्यादा समय लगेगा. इससे साफ है कि कोर्ट केवल भविष्य की लंबी योजना के बजाय मौके पर तत्काल सुधार की कार्रवाई भी देखना चाहता है.



अब निगम के सामने क्या चुनौती?

उम्मेद उद्यान को फिर से साफ-सुथरा और उपयोग योग्य बनाने के लिए नगर निगम को कई स्तरों पर काम करना पड़ सकता है. पार्क में जमा स्लज, सिल्ट और कचरे को हटाने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में यहां दोबारा इस तरह का अपशिष्ट न डाला जाए. इसके अलावा पार्क के रखरखाव, सफाई और नियमित निगरानी की व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा. कोर्ट के सामने पेश होने वाली कार्ययोजना में इन सभी पहलुओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है.

जनहित याचिका में उठाया गया सार्वजनिक सुविधा का मुद्दा

यह मामला केवल एक पार्क की सफाई तक सीमित नहीं है. उम्मेद उद्यान जैसे सार्वजनिक स्थान शहर के लोगों के लिए मनोरंजन, घूमने और खुले वातावरण में समय बिताने के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं. ऐसे स्थान की लगातार खराब होती स्थिति सीधे तौर पर आम लोगों की सुविधा से जुड़ती है.



इसी वजह से जनहित याचिका में पार्क की वर्तमान स्थिति को गंभीर मुद्दे के तौर पर उठाया गया है. अब हाईकोर्ट की निगरानी के बाद नगर निगम प्रशासन पर उम्मेद उद्यान को लेकर ठोस कदम उठाने का दबाव बढ़ गया है. राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार और अधिवक्ता आयुष गहलोत कोर्ट में उपस्थित रहे. अब निगम आयुक्त की ओर से पेश की जाने वाली कार्ययोजना और शपथपत्र पर अगली सुनवाई में कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण रहेगा.

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