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जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में बड़ा खुलासा: गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में 4 कर्मचारी दोषी, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई

Jodhpur News: जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में प्रसूता को गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में जांच समिति ने दो रेजीडेंट डॉक्टर, एक नर्सिंग अधिकारी और ब्लड बैंक के टेक्नीशियन को दोषी माना है. रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byLokesh Kumar
Published: Jul 22, 2026, 11:17 AM|Updated: Jul 22, 2026, 11:17 AM
जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में बड़ा खुलासा: गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में 4 कर्मचारी दोषी, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई
Image Credit: उम्मेद अस्पताल.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में प्रसूता को गलत ब्लड चढ़ाने के मामले की जांच पूरी हो गई है. जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सौंप दी है. रिपोर्ट में दो रेजीडेंट डॉक्टर, एक नर्सिंग अधिकारी और ब्लड बैंक के एक टेक्नीशियन को इस गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. हालांकि जांच पूरी होने के बावजूद अब तक किसी भी दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई में देरी की बताई वजह

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डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा ने बताया कि अस्पताल में कई गंभीर मरीज भर्ती हैं और जिन कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, वे फिलहाल मरीजों के उपचार में लगे हुए हैं. इसी कारण तत्काल कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे.

लापरवाही के बावजूद उसी वार्ड में ड्यूटी पर स्टाफ

मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिन कर्मचारियों की लापरवाही से एक प्रसूता की जान खतरे में पड़ गई, वे अब भी उसी वार्ड और उसी कार्यस्थल पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में अस्पताल प्रशासन के निर्णय और मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

ब्लड ग्रुप का मिलान नहीं होने से हुई गंभीर चूक

जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि ब्लड बैंक से लेकर वार्ड तक किसी भी स्तर पर मरीज के ब्लड ग्रुप और ब्लड बैग पर दर्ज जानकारी का सही तरीके से मिलान नहीं किया गया. यदि रक्त चढ़ाने से पहले मरीज की पहचान, ब्लड ग्रुप और ब्लड बैग की जानकारी का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जाता, तो इस गंभीर लापरवाही से बचा जा सकता था.

नाम समान होने से बना भ्रम, लेकिन पहचान के अन्य विवरण थे अलग

जानकारी के अनुसार, डावरा निवासी 24 वर्षीय धापू भील को प्रसव के बाद खून की कमी होने पर बावड़ी से उम्मेद अस्पताल रेफर किया गया था. उनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था, लेकिन उन्हें गलती से B पॉजिटिव रक्त चढ़ा दिया गया. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें कंपकंपी के साथ रक्तस्राव की शिकायत होने लगी.

जांच में यह भी सामने आया कि अस्पताल में भर्ती दो प्रसूताओं और उनके पतियों के नाम एक जैसे होने के कारण भ्रम की स्थिति बनी. हालांकि दोनों मरीजों के ब्लड ग्रुप, उम्र, पहचान संबंधी दस्तावेज और ब्लड बैग पर दर्ज सभी जानकारियां अलग-अलग थीं. जांच समिति ने स्पष्ट किया कि यदि संबंधित कर्मचारी इन सभी तथ्यों का सही तरीके से मिलान कर लेते, तो इस गंभीर घटना को रोका जा सकता था.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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