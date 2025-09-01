Jodhpur Weather Update: बारिश के पानी में डूबा जोधपुर, रातभर हो रही बूंदाबांदी से जलमग्न हुआ शहर, हर तरफ पानी ही पानी

Jodhpur Weather Update: जोधपुर में मूसलाधार बारिश का कहर! रातभर की बूंदाबांदी ने शहर को जलमग्न किया, सरदारपुरा, चौपासनी, शास्त्री नगर में जलभराव। मौसम विभाग की चेतावनी, प्रशासन अलर्ट। सावधानी बरतें!
Jodhpur Weather Update: जोधपुर शहर में रातभर हुई लगातार बूंदाबांदी और बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है. सड़कों, गलियों और निचले इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है.
भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे यातायात और सामान्य गतिविधियों में बाधा आ रही है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.
जोधपुर में पिछले 10 घंटों से रुक-रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर को पूरी तरह जलमग्न कर दिया है. सरदारपुरा, चौपासनी रोड, नेहरू पार्क, चांदपोल से लेकर सूरसागर तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. एम.डी.एम. अस्पताल और शास्त्री नगर जैसे प्रमुख इलाकों में भी जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है.
बिजली की चमक और गरजते बादलों के साथ जारी इस बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. सड़कों पर भरे पानी ने यातायात को ठप कर दिया है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोग अपने घरों और कार्यस्थलों तक पहुंचने में असमर्थ हैं, और कई इलाकों में पानी की निकासी न होने से स्थिति और गंभीर हो गई है. तिंवरी क्षेत्र में एक बुलेरो वाहन के बारिश के पानी में बह जाने की सूचना ने प्रशासन और स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया है.
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है. प्रशासन ने लोगों से निचले इलाकों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है. जलभराव के कारण कई जगहों पर बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
स्थानीय निकाय जल निकासी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बारिश की तीव्रता के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है. जोधपुरवासियों से सावधानी बरतने और आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करने की सलाह दी गई है. इस प्राकृतिक आपदा ने शहर को पूरी तरह प्रभावित किया है, और प्रशासन हालात पर काबू पाने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा है.
