Jodhpur: ऊर्जनगर में 2 साल से पानी का संकट, ग्रामीण टंकी पर चढ़े, मटकी फोड़कर किया प्रदर्शन

Rajasthan News: जोधपुर के ऊर्जनगर में 2 साल से पेयजल संकट के खिलाफ ग्रामीणों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया.अवैध कनेक्शनों के कारण 150 घरों में सप्लाई ठप है. समाधान न होने पर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के घेराव की चेतावनी दी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 18, 2026, 04:05 PM IST | Updated: Jan 18, 2026, 04:06 PM IST

Jodhpur Water Crisis: जोधपुर जिले की बालेसर तहसील के किशोरनगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ऊर्जनगर गांव में पेयजल संकट ने विकराल रूप ले लिया है. पिछले दो वर्षों से बूंद-बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीणों का धैर्य शुक्रवार को जवाब दे गया. आक्रोशित महिला-पुरुषों ने न केवल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि पानी की खाली टंकी पर चढ़कर और मटकियां फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया.

अवैध कनेक्शनों का जाल
ग्रामीणों ने जलदाय विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि गांव में सोमेसर और दासानियां-दोनों तरफ से पाइपलाइन जुड़ी हुई है. इसके बावजूद गांव के करीब 150 घरों में सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है. इसका मुख्य कारण मुख्य पाइपलाइन के बीच में माफियाओं और प्रभावशाली लोगों द्वारा किए गए अवैध कनेक्शन हैं. इन अवैध कनेक्शनों के कारण पानी का प्रेशर खत्म हो जाता है और टेल (अंतिम छोर) पर स्थित घरों तक एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचता.

टैंकरों के भरोसे गरीब जनता
बता दें भीषण सर्दी के मौसम में भी ग्रामीणों को अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा महंगे टैंकरों पर खर्च करना पड़ रहा है. जिसकी वजह से एक टैंकर के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है, जो गरीब परिवारों की कमर तोड़ रही है. कई बार तो ऐसा होता है कि पैसे देने के बाद भी समय पर टैंकर नहीं मिल पाता, जिससे पशुओं और इंसानों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाता है.

महिलाओं का मोर्चा और घेराव की चेतावनी
इस प्रदर्शन में महिलाओं ने अग्रिम पंक्ति में रहकर मोर्चा संभाला. हाथों में खाली मटकियां लेकर पहुंची महिलाओं ने उन्हें जमीन पर फोड़कर अपना आक्रोश व्यक्त किया. ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप कर अवैध कनेक्शन नहीं काटे और जलापूर्ति बहाल नहीं की, तो वे शेरगढ़ जलदाय विभाग कार्यालय का घेराव करेंगे.

प्रदर्शन में शामिल मुख्य लोग
इस 'जल सत्याग्रह' के दौरान केशाराम, सतुराम, लाभूराम, रावतराम, खेताराम, लालाराम और मगाराम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. ग्रामीणों का कहना है कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें पानी भी चाहिए.

जोधपुर: फिल्मी स्टाइल में लूट, मात्र 8 सेकंड में 5 लाख रुपयों से भरा बैग पार

जोधपुर के बोरानाड़ा क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. यहां एक व्यापारी के साथ चंद सेकंडों में लाखों की लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बदमाशों की फुर्ती देखकर पुलिस भी हैरान है.

पीड़ित व्यापारी ने अपना 5 लाख रुपयों से भरा बैग स्कूटी पर रखा ही था कि अचानक बाइक पर दो नकाबपोश बदमाश आए. बदमाशों ने स्कूटी के पास बाइक रोकी, बैग झपटा और हवा की रफ्तार से फरार हो गए। यह पूरी वारदात महज 8 सेकंड के भीतर अंजाम दी गई।

पीड़ित व्यापारी ने तुरंत बोरानाड़ा थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है. फुटेज के आधार पर बदमाशों के हुलिए और बाइक के नंबर की पहचान की जा रही है. इलाके में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है.

