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सावधान! राजस्थान के इस इलाके में आज जलापूर्ति रहेगी ठप, बिल्कुल भी नहीं आएगा पानी

Jodhpur Water Supply: जोधपुर में फिल्टर प्लांट और पाइप लाइनों के रख-रखाव के कारण 27 मई को पूरे शहर में जलापूर्ति बंद रहेगी. अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता के अनुसार, 28 मई को होने वाली सप्लाई 29 को और 29 मई की सप्लाई 30 मई को होगी.

Edited byAnsh RajUpdated byArti Patel
Published: May 26, 2026, 08:27 AM|Updated: May 26, 2026, 09:41 AM
सावधान! राजस्थान के इस इलाके में आज जलापूर्ति रहेगी ठप, बिल्कुल भी नहीं आएगा पानी
Image Credit: Jodhpur Water Supply

Jodhpur News: यदि आप जोधपुर शहर के निवासी हैं, तो आज ही अपने घरों में जरूरत के मुताबिक पानी का भंडारण (स्टोरेज) कर लें. क्योंकि प्रदेश के अधिकांश और प्रमुख क्षेत्रों में कल यानी 27 मई को पूर्ण रूप से जलापूर्ति बंद रहेगी. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) द्वारा ग्रीष्म ऋतु के दौरान सुचारू पानी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए यह सामूहिक शटडाउन लिया जा रहा है. ग्रीष्म ऋतु में बढ़ती पानी की मांग और जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जल बोर्ड द्वारा शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव एवं सफाई कार्य किए जा रहे हैं.

अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि 27 मई को जोधपुर शहर के सभी फिल्टर हाउस से जलापूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी. इस दौरान शहर के लगभग सभी क्षेत्रों में नल से पानी नहीं आएगा. उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे 27 मई को अपने घरों में पर्याप्त पानी का भंडारण कर लें ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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समय सारिणी में बदलाव
जलापूर्ति बंद होने के कारण सप्लाई शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है. 28 मई को होने वाली जलापूर्ति अब 29 मई को की जाएगी, वहीं 29 मई को होने वाली सप्लाई 30 मई को दी जाएगी. जल बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि यह रखरखाव कार्य शहर में बेहतर और निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है.

कारण और महत्व
ग्रीष्म ऋतु में पानी की खपत तेजी से बढ़ जाती है. साथ ही लंबे समय तक चलने वाली पाइपलाइनों, फिल्टर प्लांट और पंप हाउस में गाद, कीचड़ और अन्य गंदगी जमा हो जाती है. ऐसे में नियमित सफाई और रखरखाव अत्यंत आवश्यक हो जाता है. जोधपुर जल बोर्ड इस काम को तेजी से पूरा करने की कोशिश कर रहा है ताकि 28 मई के बाद जलापूर्ति व्यवस्था सामान्य हो सके.

नागरिकों से अपील
जल बोर्ड ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे 27 मई को पानी की बर्बादी न करें और केवल आवश्यकता अनुसार ही पानी का उपयोग करें. खासकर ऊंची कॉलोनियों, टॉप फ्लोर वाले घरों और दूर-दराज के इलाकों के रहवासियों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. जल बोर्ड की टीमें 27 मई को पूरे दिन रखरखाव कार्य पर नजर रखेंगी. किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या होने पर नागरिक जोधपुर जल बोर्ड के कंट्रोल रूम पर संपर्क कर सकते हैं.

यह रखरखाव कार्य शहर की जल व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. जोधपुरवासी थोड़े असुविधा का सामना तो करेंगे, लेकिन लंबे समय में इससे उन्हें बेहतर जलापूर्ति मिल सकेगी.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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