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जोधपुरवासी ध्यान दें: कल बंद रहेगी जलापूर्ति, आज ही कर लें पानी का इंतजाम

Jodhpur Water Crisis: जोधपुर में 30 मई को पूरे शहर की जलापूर्ति बंद रहेगी. PHED ने फिल्टर प्लांट और पाइपलाइन रखरखाव के चलते सप्लाई रोकी है. पिछले 45 दिनों में यह छठी बड़ी कटौती है, जिससे भीषण गर्मी में लोगों की परेशानी और बढ़ गई है.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 29, 2026, 08:23 AM|Updated: May 29, 2026, 08:23 AM
जोधपुरवासी ध्यान दें: कल बंद रहेगी जलापूर्ति, आज ही कर लें पानी का इंतजाम
Image Credit: AI Generated

Jodhpur Water Crisis: जोधपुर शहर के लोगों को 30 मई को एक बार फिर पानी की भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने शहर के सभी फिल्टर हाउस से जलापूर्ति पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया है. पिछले करीब 40 से 45 दिनों में यह छठी बार है, जब जलापूर्ति बंद करने या शेड्यूल बदलने की घोषणा की गई है. लगातार हो रही कटौतियों से शहरवासियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

भीषण गर्मी में बढ़ी लोगों की परेशानी
भीषण गर्मी के बीच जोधपुर में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है. विभाग की ओर से निर्बाध जलापूर्ति के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात अलग नजर आ रहे हैं. शहर के कई इलाकों में लोग पानी की कमी से परेशान हैं और अघोषित कटौतियों के कारण हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. कई परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी जुटाने में दिक्कत हो रही है.

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रखरखाव और सफाई कार्य के कारण बंद रहेगी सप्लाई
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि ग्रीष्मकालीन जल भंडारण व्यवस्था को बेहतर बनाने और फिल्टर प्लांट, पंप हाउस व पाइप लाइनों की जरूरी मरम्मत और सफाई के लिए यह निर्णय लिया गया है. इसी कारण 30 मई को शहर के सभी फिल्टर हाउस से पानी की सप्लाई बंद रखी जाएगी.

इन इलाकों में बदला जलापूर्ति का शेड्यूल
कायलाना, चौपासनी और सुरपुरा फिल्टर हाउस से जुड़े सभी क्षेत्रों में 30 मई को होने वाली जलापूर्ति अब 31 मई को की जाएगी. वहीं, 31 मई की सप्लाई 1 जून को दी जाएगी.

इसके अलावा झालामंड और तख्त सागर फिल्टर हाउस से जुड़े सरस्वती नगर, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टर, पाल बाईपास और शिल्पग्राम क्षेत्र में 30 मई को सुबह 10 बजे तक सामान्य जलापूर्ति होगी. इसके बाद 31 मई की सप्लाई 1 जून को और 1 जून की सप्लाई 2 जून को जारी की जाएगी.

बार-बार कटौती से बढ़ रहा आक्रोश
शहर में लगातार बदलते जलापूर्ति शेड्यूल और बार-बार हो रही कटौतियों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. खास बात यह है कि केवल विभाग के आधिकारिक प्रेस नोट्स को देखा जाए तो भी पिछले डेढ़ महीने में छह बार जलापूर्ति प्रभावित होने की जानकारी सामने आ चुकी है. ऐसे में लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में पानी की इस समस्या ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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