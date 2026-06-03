/सावधान जोधपुर! 4 जून को नलों में नहीं आएगा पानी, पीएचईडी विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी

Jodhpur News: जोधपुर शहर के लोगों को 4 जून को पानी की आपूर्ति नहीं मिलेगी. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने ग्रीष्मकालीन रखरखाव, सफाई और संधारण कार्यों के चलते शहर में एक दिन के लिए जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया है. विभाग के अनुसार फिल्टर प्लांट, पम्प हाउस और पाइप लाइनों की व्यापक सफाई और तकनीकी रखरखाव किया जाएगा, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी.

फिल्टर प्लांट और पाइप लाइनों की होगी सफाई

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पीएचईडी विभाग के अधीक्षण अभियंता (एसई) राजेंद्र मेहता ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए फिल्टर प्लांट, पम्प हाउस और पाइप लाइनों की सफाई एवं संधारण कार्य किया जाएगा. इसी वजह से 4 जून को शहर के संबंधित क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति नहीं की जाएगी.

कायलाना, चौपासनी और सुरपुरा क्षेत्रों में बदला सप्लाई शेड्यूल

कायलाना, चौपासनी और सुरपुरा फिल्टर हाउस से जुड़े सभी क्षेत्रों में 4 जून को होने वाली जलापूर्ति अब 5 जून को की जाएगी. वहीं 5 जून को निर्धारित पानी की सप्लाई 6 जून को उपलब्ध कराई जाएगी. विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे पानी का आवश्यक भंडारण पहले से कर लें ताकि जलापूर्ति प्रभावित होने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

झालामंड और तख्त सागर क्षेत्रों में सुबह 10 बजे तक सामान्य सप्लाई

झालामंड और तख्त सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्रों में 4 जून को सुबह 10 बजे तक सामान्य जलापूर्ति जारी रहेगी. इन क्षेत्रों में सरस्वती नगर, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टर, पाल बाईपास और शिल्पग्राम के आसपास के इलाके शामिल हैं. हालांकि इन क्षेत्रों में भी आगामी जलापूर्ति कार्यक्रम में बदलाव किया गया है.

इन इलाकों में भी एक दिन आगे बढ़ेगी जलापूर्ति

झालामंड और तख्त सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्रों में 5 जून को होने वाली जलापूर्ति अब 6 जून को की जाएगी. इसी तरह 6 जून को निर्धारित पानी की सप्लाई 7 जून को उपलब्ध कराई जाएगी.

नागरिकों से सहयोग की अपील

पीएचईडी विभाग ने शहरवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह कार्य जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारु और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. रखरखाव और सफाई कार्य पूरा होने के बाद जल वितरण प्रणाली की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार होगा. इसलिए लोगों से पानी का सोच-समझकर उपयोग करने और निर्धारित समय तक आवश्यक भंडारण रखने का आग्रह किया गया है.