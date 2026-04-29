/जोधपुर में लू और तेज गर्मी का कहर, तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार

Jodhpur Weather: राजस्थान के जोधपुर में गर्मी अब सिर्फ असहज नहीं, बल्कि खतरनाक होती जा रही है. तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लू का प्रकोप लोगों की सेहत पर सीधा वार कर रहा है. अस्पतालों में हर दिन बढ़ती भीड़ एक चेतावनी है. अगर अब भी सावधानी नहीं बरती, तो हालात और गंभीर हो सकते हैं. पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में पिछले एक महीने में मरीजों की संख्या में 15 से 20 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है.

जोधपुर सहित पूरे प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. तापमान 40 से 44 डिग्री तक पहुंच चुका है और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर देखने को मिल रहा है. अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में पिछले एक महीने पहले ओपीडी में रोजाना करीब 7 हजार मरीज आते थे. वहीं, अब यह संख्या बढ़कर 8 से 9 हजार तक पहुंच गई है. गर्मी बढ़ने के साथ उल्टी-दस्त, बुखार, पेट दर्द और हीट वेव के मरीजों में तेजी आई है.

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मार्च के मुकाबले अप्रैल में अस्पताल में 5 से 7 हजार मरीज बढ़े हैं. खासतौर पर मेडिसिन और गैस्ट्रो विभाग में ज्यादा मरीज आ रहे हैं, जिनमें उल्टी-दस्त, बुखार और हीट वेव के केस शामिल हैं. गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में मार्च में 2112 मरीज पहुंचे थे, जबकि अप्रैल के 28 दिनों में ही यह आंकड़ा 2500 के करीब पहुंच गया. वहीं, मेडिसिन विभाग में मरीजों की संख्या 33 हजार से बढ़कर 37 हजार से ज्यादा हो गई है.

डॉक्टरों के मुताबिक, हीट वेव के कारण शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता है, जिससे बेहोशी और तेज बुखार जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं. अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भी मरीजों का दबाव बढ़ गया है. हीट वेव के मरीजों के लिए अलग वार्ड और आईसीयू में बेड रिजर्व किए गए हैं. मरीज के आते ही तुरंत उसका तापमान कम करने और इलाज शुरू करने की व्यवस्था की गई है.

अस्पताल प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं लेकिन लगातार बढ़ते तापमान के बीच आमजन को भी सतर्क रहने की जरूरत है. विशेषज्ञों की सलाह है कि दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें.