Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /जोधपुर में लू और तेज गर्मी का कहर, तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार

जोधपुर में लू और तेज गर्मी का कहर, तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार

Jodhpur Weather: राजस्थान के जोधपुर जिले में गर्मी और लू का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका असर अब लोगों की सेहत पर पड़ रहा है. तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है. 

Edited bySneha AggarwalReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 29, 2026, 05:41 PM|Updated: Apr 29, 2026, 05:41 PM
जोधपुर में लू और तेज गर्मी का कहर, तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार
Image Credit: AI IMAGE

Jodhpur Weather: राजस्थान के जोधपुर में गर्मी अब सिर्फ असहज नहीं, बल्कि खतरनाक होती जा रही है. तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लू का प्रकोप लोगों की सेहत पर सीधा वार कर रहा है. अस्पतालों में हर दिन बढ़ती भीड़ एक चेतावनी है. अगर अब भी सावधानी नहीं बरती, तो हालात और गंभीर हो सकते हैं. पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में पिछले एक महीने में मरीजों की संख्या में 15 से 20 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है.

जोधपुर सहित पूरे प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. तापमान 40 से 44 डिग्री तक पहुंच चुका है और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर देखने को मिल रहा है. अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में पिछले एक महीने पहले ओपीडी में रोजाना करीब 7 हजार मरीज आते थे. वहीं, अब यह संख्या बढ़कर 8 से 9 हजार तक पहुंच गई है. गर्मी बढ़ने के साथ उल्टी-दस्त, बुखार, पेट दर्द और हीट वेव के मरीजों में तेजी आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

मार्च के मुकाबले अप्रैल में अस्पताल में 5 से 7 हजार मरीज बढ़े हैं. खासतौर पर मेडिसिन और गैस्ट्रो विभाग में ज्यादा मरीज आ रहे हैं, जिनमें उल्टी-दस्त, बुखार और हीट वेव के केस शामिल हैं. गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में मार्च में 2112 मरीज पहुंचे थे, जबकि अप्रैल के 28 दिनों में ही यह आंकड़ा 2500 के करीब पहुंच गया. वहीं, मेडिसिन विभाग में मरीजों की संख्या 33 हजार से बढ़कर 37 हजार से ज्यादा हो गई है.

डॉक्टरों के मुताबिक, हीट वेव के कारण शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता है, जिससे बेहोशी और तेज बुखार जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं. अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भी मरीजों का दबाव बढ़ गया है. हीट वेव के मरीजों के लिए अलग वार्ड और आईसीयू में बेड रिजर्व किए गए हैं. मरीज के आते ही तुरंत उसका तापमान कम करने और इलाज शुरू करने की व्यवस्था की गई है.

अस्पताल प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं लेकिन लगातार बढ़ते तापमान के बीच आमजन को भी सतर्क रहने की जरूरत है. विशेषज्ञों की सलाह है कि दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें.

Report- Lokesh kumar
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में मौसम का बड़ा बदलाव! 18 जिलों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने का खतरा

ट्रेंडिंग न्यूज़

थाने के अंदर से जब्त बाइक ले उड़े चोर, बाड़मेर पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल

एक ही दिन होनी थी 2 बहनों, एक की डोली उठने से पहले 1 की उठी अर्थी, घर में शहनाई की जगह गूंज रही चीखें...

Rajasthan News: गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ भारी उलटफेर! जेब पर पड़ेगा सीधा असर, देखें अपने शहर का रेट

युवक ने जान देने से पहले बनाया वीडियो, स्टेटस किया अपडेट, सामने आई मौत की वजह

राजस्थान की गर्मी में ‘अमृत’ बन गया इस जानवर का दूध, गाय-भैंस भी इसके आगे फेल!

राजस्थान में हीटवेव के बीच राहत की बूंदें, 15 जिलों में अलर्ट, 46 डिग्री के बीच बदलेगा मौसम

दौसा में आसमान से गिरे मोटे-मोटे ओले, भयंकर बारिश से मिली शहरवासियों को ठंडक

जयपुर को ठंडक देने आ रहे काले बादल, बस कुछ देर में गरज-चमक के साथ होगी जोरदार बारिश

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan News: राजस्थान की लू से बचने का देसी इलाज, ये शरबत पीते ही उतर जाती है लू! नोट करें ये रेसिपी

यूथ कांग्रेस चुनाव में पानी की तरह बहता पैसा,हार चुके और विवादित चेहरे रेस में

जयपुर में भीषण आंधी-तूफान के साथ बादल मचाने वाला हैं कहर, बस थोड़ी देर में उधम काटेगा मौसम!

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले, PM Kisan की 23वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान!

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

राजस्थान पुलिस में चली तबादला एक्सप्रेस! 52 डिप्टी SP के एक साथ हुए ट्रांसफर, देखें लिस्ट

दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

शर्मीली जंगली बिल्ली सियागोश की रक्षा के लिए रणथंभौर में कार्यशाला, प्रोजेक्ट कैरेकल लॉन्च

कोटा सिटी मॉल में भीषण आग, फूड कोर्ट रेस्टोरेंट जलकर हुआ खाक,कोचिंग छात्रों में हड़कंप

राजस्थान में कब आएगा मानसून, भीषण गर्मी और लू के बीच क्या सामने आई खुशखबरी?

Rajasthan News: बाजारों में बिक रहा तरबूज दिखता है लाल, अंदर छुपा जहर ? खरीदने से पहले जरूर जान लें ये सच

राजस्थान में ताश-पत्तों की तरह बिखरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर में की क्या है सोना-चांदी के लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें हार्ट से लेकर कैंसर तक जैसे महंगे इलाज हो जाते हैं कैशलेस!

राजस्थान में भयंकर मेघगर्जन के साथ आंधी-तूफान का अटैक, 80 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेगी धूलभरी हवा, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan News: राजस्थान की ‘जलेबी सड़क’, जितनी खूबसूरती है उतना ही रोमांच सफर, देखें Photos

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

टोंक में आंधी-तूफान का खौफनाक मंजर, सामूहिक विवाह सम्मेलन में मचा हाहाकार! वीडियो वायरल

पायलट पर सियासी घमासान, BJP का ओपन ऑफर, मदन राठौड़ बोले - हमारे दरवाज़े खुले हैं

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

राजस्थान में अब आधार रखने की टेंशन खत्म! बिना कार्ड के भी होगी पहचान, जानें कैसे

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

Rajasthan News: राजस्थान ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव, अब IAS-RAS ही नहीं, RDS अफसर भी बनेंगे जिला परिषदों के CEO

राजस्थान में आज से बारिश का दौर जारी! चूरू, झुंझुनू,सीकर से लेकर इन शहरों के लिए आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'रसगु्ल्ले का शहर'?

राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! जानें क्या हैं ताजा भाव

Asaram Bail: 86 साल के आसाराम को फिर मिली राहत, 25 मई बढ़ाई गई अंतरिम जमानत

Rajasthan News: शादी का डांस बना आखिरी पल! जालोर में DJ पर नाचते-नाचते नवविवाहिता की मौत, VIDEO वायरल

Tags:
Jodhpur Weather
Rajasthan Weather

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यहां पढ़ें साइबर क्राइम से बचने के 'गोल्डन रूल्स', ठगी करने के लिए अधिकारियों के नाम-फोटो हो रहे इस्तेमाल

यहां पढ़ें साइबर क्राइम से बचने के 'गोल्डन रूल्स', ठगी करने के लिए अधिकारियों के नाम-फोटो हो रहे इस्तेमाल

rajasthan crime
2

Dholpur News: 20 हजार का इनामी बदमाश राजकोट से हुआ गिरफ्तार, 2 साल से था फरार

rajasthan crime
3

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, अब रात की बजाय दिन में सिंचाई के लिए मिलेगी बिजली

rajasthan news
4

जोधपुर में लू और तेज गर्मी का कहर, तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार

Jodhpur Weather
5

Rajasthan Politics: मदन राठौड़ ने पायलट की तारीफों के बांधे पुल, कहा-सचिन समझदार नेता हैं...

Rajasthan Politics