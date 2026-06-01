/Jodhpur: आकाश में छाए काले घने बादल, चली तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश के साथ पड़े ओले

Jodhpur Weather: राजस्थान के जोधपुर जिले के मौसम में फिर अचानक से बदलाव हुआ. शाम होने के साथ ही आकाश में बादल छाए और तेज हवाएं चलनी लगी. वहीं, हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ. दिन भर की तपत के बाद आम जनता को गर्मी से राहत मिली.

ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई स्थान पर बारिश हो रही है. ओसियां के साथ कुछ क्षेत्रों में ओले गिरे. बालेसर कस्बे के साथ उपखंड क्षेत्र में भी फिर तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई. तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है. साथ ही बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि भी हो रही है. तेज बारिश और अंधड़ के दौरान पूरे क्षेत्र में अंधेरा छाया.

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ठंडी हवाओं के चलने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली. मौसम विभाग में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था. देचू क्षेत्र में भी तेज बारिश का दौर पिछले एक घंटे से चल रहा है. वहीं, क्षेत्र में ओले भी गिरे , बारिश और तेज आंधी से ग्रामीणों की भीषण गर्मी से भी राहत मिली.

इधर, भोपालगढ़ में तेज हवा ने लाखो रुपयों का नुकसान किया. भोपालगढ़ उस्तरा सड़क मार्ग पर स्टेट हाईवे पर लगाया गया संकेत बोर्ड भी गिरा, रास्ता बन्द हुआ. भोपालगढ़ क्षेत्र में बिजली के सैकड़ों खम्भे गिरे तो अलग-अलग जगह काफी हुआ नुकसान हुआ. 60-70 की स्पीड से तेज हवा से कई पेड़-पौधे भी गिर पड़े.

वहीं, भोपालगढ़ शहर सहित उपखंड क्षेत्र के दर्जनों गांवो में तेज हवाओं के साथ जोरदार मूसलाधार बारिश हुई. एक घण्टे तक बारिश दर्ज की कई. कई गांवो में ओलावृष्टि हुई. बारिश के दौरान कस्बे में अंधेरा छाया. सुबह से उमस का दौर था. किसानों की खेती बुवाई के योग्य बारिश हुई.

इन दिनों प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है. कई जिलों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं के कारण लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है. जयपुर, कोटा, सीकर, झुंझुनूं, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में पिछले दिनों बादल छाने और हल्की बारिश देखी जा रही है.

मौसम विभाग के अनुसार, जून के दौरान राजस्थान में सामान्य से कम हीटवेव वाले दिन रहने की संभावना है. हालांकि तापमान कई क्षेत्रों में सामान्य से ऊपर बना रह सकता है.