Jodhpur Weather Update: नए साल पर मावठ से गहराया कोहरा, विजिबिलिटी ने रोकी वाहन चालकों की रफ्तार

Jodhpur Weather Update: नए साल की शुरुआत के साथ ही जोधपुर का मौसम भी पूरी तरह खुशनुमा रंग में रंगा नजर आ रहा है. बीते दो दिनों से शहर और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही के बीच हल्का कोहरा छाया हुआ है, जिससे सर्दी का एहसास और भी गहरा हो गया है.

देर रात से लेकर सुबह तक ठिठुरन ने लोगों को गर्म कपड़ों में लिपटने पर मजबूर कर दिया, वहीं नए साल की पहली सुबह ठंडी हवा और कोहरे के संग शुरू हुई.

वाहन चालकों को धीमी रफ्तार से करना पड़ा सफर

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गुरुवार सुबह जोधपुर शहर सहित जिलेभर में घना कोहरा देखने को मिला. कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को धीमी रफ्तार से सफर करना पड़ा.

कुछ समय बाद सूर्य देव के दर्शन भी हुए और हल्की धूप ने ठंड से कुछ राहत दी, लेकिन इसके बावजूद पूरे दिन मौसम में ठंडक बनी रही. नए साल के पहले दिन सूर्य देव के दर्शन को लोगों ने शुभ संकेत के रूप में भी देखा.

फसलों को अच्छी बढ़त मिलने की उम्मीद

मौसम में आए इस बदलाव का असर ग्रामीण क्षेत्रों में भी साफ नजर आया. मावठ के असर से खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं. रबी की फसलों के लिए यह मौसम बेहद लाभकारी माना जा रहा है. खासकर गेहूं, चना और सरसों की फसलों को इससे अच्छी बढ़त मिलने की उम्मीद है.

सुहावने मौसम का भरपूर आनंद लिया

शहर में सुबह-सुबह पार्कों और खुले स्थानों पर टहलने वालों की संख्या कुछ कम जरूर रही, लेकिन जो लोग निकले, उन्होंने सुहावने मौसम का भरपूर आनंद लिया. हल्का कोहरा, ठंडी हवा और मंद धूप ने जोधपुर की फिजा को बेहद आकर्षक बना दिया. नए साल की शुरुआत जोधपुरवासियों के लिए सर्द लेकिन सुहानी रही, जिसने मौसम को लेकर उत्साह और ताजगी दोनों भर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-