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जोधपुर में मौसम ने मारी पलटी, बारिश के साथ मेघगर्जन का येलो अलर्ट जारी

Jodhpur News: जोधपुर में 20 अप्रैल 2026 की शाम के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला है. जयपुर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और अजमेर में तेज हवाएं और धूल भरी आंधी की संभावना है. हवा की रफ्तार 20-30 किमी/घंटा तक रह सकती है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 24, 2026, 11:06 PM|Updated: Apr 24, 2026, 11:06 PM
जोधपुर में मौसम ने मारी पलटी, बारिश के साथ मेघगर्जन का येलो अलर्ट जारी
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Jodhpur Weather Update: राजस्थान के जोधपुर जिले में 20 अप्रैल 2026 की शाम के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला. मौसम विभाग, जयपुर की ओर से जारी ताज़ा अब अपडेट (Nowcast Warning) के अनुसार इलाके में येलो अलर्ट जारी किया गया है. शाम ढलने के बाद आसमान में हल्की हलचल और तेज हवाओं की स्थिति बनी हुई है.

मौसम विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि जोधपुर के साथ-साथ बीकानेर, जैसलमेर और अजमेर जिलों के कुछ हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी जैसी स्थिति बन सकती है. इन इलाकों में तेज और बदलते मौसम का असर देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक हवा की रफ्तार लगभग 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इस दौरान कहीं-कहीं तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है, जिससे खुले इलाकों में परेशानी हो सकती है.

मौसम विभाग ने साफ तौर पर येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासकर शाम के समय और रात के शुरुआती घंटों में बाहर निकलते समय सतर्क रहने की जरूरत बताई गई है. अधिकारियों ने यह भी कहा है कि धूल भरी हवाओं के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर ही रुकें. वाहन चालकों को भी सलाह दी गई है कि तेज हवा और कम दृश्यता के दौरान सावधानी से ड्राइव करें.

हालांकि इस अलर्ट में किसी बड़े नुकसान या भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है, लेकिन मौसम के अचानक बदलने से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है. इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम सामान्य होने तक सतर्क रहें. जोधपुर और आसपास के इलाकों में फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ घंटों में हालात सामान्य हो सकते हैं, लेकिन तब तक सावधानी बरतना जरूरी है.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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