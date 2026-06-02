/क्या इस बार मानसून के साथ राजस्थान में फिर आएंगे टिड्डी दल? विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

राज्य चुनें
Locust Attack Rajasthan: पश्चिमी राजस्थान में टिड्डी हमले को लेकर किसानों के लिए राहत भरी खबर है. टिड्डी चेतावनी संगठन के अनुसार फिलहाल प्रदेश में टिड्डी दलों के हमले का कोई खतरा नहीं है. हालांकि विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 55 स्प्रे वाहन और 10 हजार लीटर कीटनाशक तैयार रखे गए हैं. देखिए यह रिपोर्ट...
पश्चिमी राजस्थान के किसानों को फिलहाल टिड्डियों से डरने की जरूरत नहीं है. टिड्डी चेतावनी संगठन के अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान मौसमीय परिस्थितियां, सीमा पार की स्थिति और लगातार किए जा रहे सर्वेक्षण यह संकेत दे रहे हैं कि निकट भविष्य में टिड्डी आक्रमण की संभावना बेहद कम है.
क्या कहना है क्षेत्रीय टिड्डी केंद्र के प्रभारी अधिकारी का
जोधपुर स्थित क्षेत्रीय टिड्डी केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉ. वीरेंद्र कुमार के अनुसार राजस्थान और गुजरात में संगठन के 11 सर्कल कार्यालय सक्रिय हैं. तकनीकी टीमें सीमावर्ती इलाकों में लगातार निगरानी कर रही हैं क्योंकि भारत में टिड्डियों का प्रवेश आमतौर पर पाकिस्तान की ओर से होता है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में पाकिस्तान और ईरान में भी टिड्डियों की कोई बड़ी गतिविधि नहीं है. पश्चिमी राजस्थान में भी पर्याप्त हरियाली और नमी नहीं होने से टिड्डी प्रजनन की परिस्थितियां नहीं बन रही हैं.
विभाग किसी तरह की ढिलाई नहीं बरत रहा
विशेषज्ञों के मुताबिक टिड्डी दलों के निर्माण के लिए पर्याप्त बारिश, हरियाली और अनुकूल हवाएं जरूरी होती हैं. फिलहाल ये परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं. वहीं संगठन हर 15 दिन में डेजर्ट लोकेस्ट सिचुएशन बुलेटिन जारी कर हालात का आंकलन करता है और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्टों पर भी नजर रखता है. हालांकि खतरा कम है, लेकिन विभाग किसी तरह की ढिलाई नहीं बरत रहा. टिड्डी नियंत्रण के लिए 55 अत्याधुनिक स्प्रे वाहन तैयार हैं. इन वाहनों में उच्च क्षमता वाले स्प्रेयर लगे हैं और विभाग के पास 10 हजार लीटर मलेथियान कीटनाशक का पर्याप्त स्टॉक भी मौजूद है.
अभी भी किसानों के जेहन में ताजा हैं हमले की यादें
वर्ष 2019 और 2020 के बड़े टिड्डी हमले की यादें अभी भी किसानों के जेहन में ताजा हैं, लेकिन इस बार हालात पूरी तरह नियंत्रण में दिखाई दे रहे हैं. विभाग का दावा है कि निगरानी व्यवस्था मजबूत है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. फिलहाल पश्चिमी राजस्थान में टिड्डी हमले का कोई खतरा नहीं है, लेकिन विभाग लगातार सीमा क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है. अधिकारियों का कहना है कि यदि परिस्थितियां बदलती हैं तो तुरंत नियंत्रण अभियान शुरू किया जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!