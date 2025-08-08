Zee Rajasthan
mobile app

Jodhpur: हिरण शिकार और पेड़ों की कटाई पर गूंजे सवाल, वन विभाग पर गंभीर आरोप

Rajasthan News: जोधपुर के बाला गांव में हिरण शिकार और खेजड़ियों की अवैध कटाई के विरोध में विश्नोई टाइगर फोर्स के बैनर तले वन्यजीव प्रेमियों ने झालामंड स्थित वन भवन पर जोरदार प्रदर्शन किया.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Bhupendra bishnoi
Published: Aug 08, 2025, 16:25 IST | Updated: Aug 08, 2025, 16:25 IST

Trending Photos

Rajsamand News : मिट्टी-गोबर का बीज गोला और गुलेल से निशाना, जहां गिरे वहां 2 रुपए में हरियाली
7 Photos
Rajsamand News

Rajsamand News : मिट्टी-गोबर का बीज गोला और गुलेल से निशाना, जहां गिरे वहां 2 रुपए में हरियाली

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अभी नहीं थमेगी बारिश की रफ्तार, आज इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अभी नहीं थमेगी बारिश की रफ्तार, आज इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

एक बार खाया तो बार-बार याद आएंगे! राजस्थानी सीक्रेट मसाले से बने काले चने
9 Photos
Rajasthani Famous dish

एक बार खाया तो बार-बार याद आएंगे! राजस्थानी सीक्रेट मसाले से बने काले चने

मिनटों में राख का ढेर बन गई सास-बहू, शख्स चीखता रहा- मेरी मां-बीवी को बचा लो
6 Photos
udaipur news

मिनटों में राख का ढेर बन गई सास-बहू, शख्स चीखता रहा- मेरी मां-बीवी को बचा लो

Jodhpur: हिरण शिकार और पेड़ों की कटाई पर गूंजे सवाल, वन विभाग पर गंभीर आरोप

Rajasthan News: जोधपुर जिले के बाला गांव में हुए हिरण शिकार प्रकरण में कड़ी कार्रवाई करने और प्रदेश में हो रही लगातार खेजडियो की कटाई के विरोध में वन्यजीव प्रेमियों ने आज जोधपुर झालामंड स्थित वन भवन पर प्रदर्शन किया विश्नोई टाइगर फोर्स के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने वन भवन पर नारेबाजी की और वन विभाग के कर्मचारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए.

वन्य जीव प्रेमियों ने बताया कि बाला गांव में दो हीरो का शिकार हुआ इसके बाद वन्य जीव प्रेमियों ने वहां प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जाहिर की बिलाड़ा वन विभाग के रेंजर की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए पर्यावरण प्रेमियों ने वन विभाग के अधिकारियों से बिलाड़ा रेंजर पर सख्त कार्रवाई की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि यदि अगले 5 दिनों में इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तो वन विभाग जोधपुर और जयपुर पर प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन को तेज दिया जाएगा

प्रदेश में हो रही खेजड़ी कटाई पर नाराजगी जाहिर की.
वन्य जीव प्रेमियों ने वन भवन झालामंड में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और प्रदेश में लगातार हो रही खिजड़ियों की कटाई पर सवाल खड़े किए वन्यजीव प्रेमियों ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में लगातार हो रही खेजडियो की कटाई से यहां के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और प्राकृतिक संतुलन भी लड़खड़ा जाएगा. वन्य जीव प्रेमियों ने सरकार से खेजड़ी कटाई पर तुरंत रोक लगाने की मांग की.

Trending Now

पेड़ों की कटाई पर जुर्माना राशि बढ़ाने की मांग
वन्य जीव प्रेमियों ने झालामंड वन भवन पर प्रदर्शन करते हुए पेड़ों की कटाई पर जुर्माना राशि बढ़ाने की मांग की वन्यजीव प्रेमियों ने बताया कि फिलहाल राजस्थान में जुर्माना राशि बहुत कम है, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति आसानी से पेड़ काट देता है और उसे झुरमाने को भर देता है. यदि इस राशि को बढ़ा दिया जाए, जिससे पेड़ों की कटाई पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news