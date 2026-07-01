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जोधपुर में अंगुली कटने के बाद इलाज के लिए पहुंचा था युवक, ऑपरेशन थिएटर में हुई मौत

जोधपुर के एक निजी अस्पताल में अंगुली के ऑपरेशन के लिए पहुंचे युवक संतोष पुरी की ऑपरेशन थिएटर में मौत हो गई. अस्पताल का दावा है कि उन्हें ऑपरेशन से पहले हार्ट अटैक आया, जबकि परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए मौत की निष्पक्ष जांच और 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की है.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byLokesh Kumar
Published: Jul 01, 2026, 07:55 PM|Updated: Jul 01, 2026, 07:55 PM
जोधपुर में अंगुली कटने के बाद इलाज के लिए पहुंचा था युवक, ऑपरेशन थिएटर में हुई मौत
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर शहर के देवनगर थाना क्षेत्र स्थित राज हॉस्पिटल में अंगुली के ऑपरेशन के लिए आए एक युवक की ऑपरेशन थिएटर में मौत हो जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया. मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने 24 घंटे से शव लेने से इनकार कर दिया है. परिजन मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच और 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग पर अड़े हैं.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया. जानकारी के अनुसार, देचू क्षेत्र के कलाऊ गांव निवासी संतोष पुरी सोमवार को खेत में ट्रैक्टर की जुताई के लिए मशीन लगा रहे थे. इसी दौरान उनकी एक अंगुली मशीन में फंसकर कट गई. प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने जोधपुर के राज हॉस्पिटल में इलाज कराने का निर्णय लिया.

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संतोष को अचानक आया हार्ट अटैक

बताया जा रहा है कि संतोष अपने भतीजे के साथ करीब 120 किलोमीटर बाइक चलाकर दोपहर करीब 2:30 बजे राज हॉस्पिटल पहुंचे. जांच के बाद उन्हें ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, ऑपरेशन की तैयारी के दौरान दोपहर करीब 3:30 बजे संतोष को अचानक हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई.

वहीं, मृतक के परिजनों का आरोप है कि संतोष पूरी तरह सामान्य अवस्था में अस्पताल पहुंचे थे और ऑपरेशन से पहले ही उनकी मौत हो गई. ऐसे में मौत के वास्तविक कारणों की निष्पक्ष जांच कराई जाए. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया और 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग रखी.

नहीं उठाया गया था शव

मामले की सूचना मिलने पर एडीसीपी नरेंद्र सिंह और देवनगर थानाधिकारी सोमकरण पुलिस जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंचे और परिजनों से वार्ता कर समझाइश का प्रयास किया. हालांकि समाचार लिखे जाने तक परिजन अपनी मांगों पर कायम थे और शव नहीं उठाया गया था.

समाज के प्रतिनिधि संत मगन पुरी ने कहा कि संतोष स्वस्थ अवस्था में अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन ऑपरेशन से पहले उनकी मौत हो गई इसलिए मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाए और पीड़ित परिवार को उचित न्याय एवं मुआवजा दिया जाए.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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