मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का जोधपुर दौरा, बोले- 'मीणा की भाषा पर किसी का कंट्रोल नहीं'

Jodhpur News: प्रदेश के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बुधवार को जोधपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की. अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि नरेश मीणा की भाषा पर किसी का नियंत्रण नहीं है. वे सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ और और शाम को कुछ और बयान देते हैं.
गर्ग ने कहा कि जब तक परिणाम नहीं आता, हर दल अपनी जीत का दावा करता है. पिछली बार भी कांग्रेस ने बड़ा दावा किया था लेकिन मुश्किल से एक सीट मिली.
बिहार चुनाव पर बोलते हुए गर्ग ने कहा कि वहां मुकाबला लगभग एकतरफा हो गया है. लालू यादव परिवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है उनका इतिहास, चारा घोटाले में जेल की सजा काट चुके हैं, पैरोल पर हैं और अब ‘नौकरी के बदले जमीन’ मामले में पूरा परिवार जेल जाने वाला है.
राहुल गांधी को उन्होंने 'फ्लॉप नेता' बताया और कहा कि बिहार की जनता ने ‘वोट चोरी’ जैसे मुद्दों को कोई महत्व नहीं दिया. हाल के हादसों पर गर्ग ने चिंता जताते हुए कहा कि जैसलमेर बस हादसे में इमरजेंसी दरवाजा नहीं था, लेकिन स्कॉर्पियो हादसे में पांचों दरवाजे होने के बावजूद कोई बाहर नहीं निकल पाया.
ज्योतिष पर विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि वे ज्योतिष को विज्ञान मानते हैं. संवत 2082 लगने के समय कई ज्योतिषाचार्यों ने बड़ी संख्या में हादसे, युद्ध और आपदाओं की भविष्यवाणी की थी, जो अब सही साबित हो रही है.
Jodhpur News: जोधपुर-फलोदी भारत माला एक्सप्रेस-वे पर मौत का तांडव बना हुआ है. पिछले 19 महीने की बात करें तो 28 सड़क हादसों में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. रविवार रात एक्सप्रेस-वे पर खड़े ट्रक में टेंपो ट्रेवलर जा घुसा. ट्रेवलर में सवार 15 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे 40 मिनट बाद वापस हादसा हुआ और 2 लोगों की जान चली गई. इन हादसों में कई परिवार उजड़ गए.
भारत माला एक्सप्रेस-वे पर लगातार दिल दहला देने वालों से हादसों से कई सवाल उठ गए. आखिर क्यों भारत माला एक्सप्रेस-वे मौत को एक्सप्रेस-वे बनता जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से 3 कारण सामने आ रहे हैं.
भारत माला एक्सप्रेस-वे के बीच ठहराव की जगह नहीं
भारत माला एक्सप्रेस-वे के बीच में वाहन चालकों के ठहराव की कोई सुविधा नहीं है. हालांकि अवैध तरीके से ढाबे बने हुए हैं. लंबी दूरी पर ड्राइव और एक्सप्रेस-वे पर बीच में ठहराव की जगह नहीं होने से चालक को थकान होती है. ऐसे में कई बाद नींद की झपकी आ जाती है और बैलेंस बिगड़ जाता है. इससे दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है.
