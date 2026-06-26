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जोधपुर में जोजरी के दूषित पानी से बदल रही मिट्टी, बालोतरा के किसान परेशान

Jodhpur News : जोधपुर की काली हो चुकी जोजरी नदी से परेशान बालोतरा के किसान जोधपुर आए और बताया की कैसे उनकी जमीन की मिट्टी बदल रही है. ये किसान अपने साथ कुछ इलाके के हालात बताती तस्वीरें भी लेकर आए थे और जल्द से जल्द मदद की गुहार लगा रहे थे.

Edited byPragati Pant
Published: Jun 26, 2026, 12:59 PM|Updated: Jun 26, 2026, 12:59 PM
जोधपुर में जोजरी के दूषित पानी से बदल रही मिट्टी, बालोतरा के किसान परेशान
Image Credit: बालोतरा से आए किसानों ने तस्वीरों से हालात बयां किएSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News : सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जोजरी नदी क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है, लेकिन दूसरी ओर बालोतरा क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. किसानों का कहना है कि क्षेत्र में पहुंच रहा दूषित और रासायनिक मिश्रित पानी अब उनके लिए गंभीर संकट बन चुका है. इससे न केवल कृषि भूमि की उर्वरता प्रभावित हो रही है, बल्कि पशु-पक्षियों और मानव जीवन पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है.

बालोतरा से आए ये किसान अपने साथ कुछ तस्वीरें भी लेकर आए थे. आप भी देखिए.

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जोजरी नदी का प्रदूषित काला पानी
प्रदूषित काला पानी कुएं तक पहुंचा
प्रदूषित एरिया के आस पास नालियों में काला पानी

बालोतरा के किसान पहुंचे जोधपुर

बालोतरा के किसान और प्रदूषण के खिलाफ अभियान चला रहे ग्रामीण जोधपुर पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी को विस्तृत प्रतिवेदन सौंपा. किसानों ने कमेटी के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए बताया कि लंबे समय से क्षेत्र में आ रहा दूषित पानी खेतों को बंजर बना रहा है. जिन जमीनों पर कभी अच्छी पैदावार होती थी, वहां अब खेती प्रभावित हो रही है और तैयार होने वाली फसलों की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. किसानों का कहना है कि हमारी जितनी भी जमीन है उसमें 3-4 फीट भी खोदा जाए तो नीला-काला पानी निकलता है और हमारी फसलें नष्ट हो गयी है.

प्रदूषित पानी से बदल रही है मिट्टी की सरंचना-किसान

ग्रामीणों का कहना है कि लगातार प्रदूषित पानी के संपर्क में रहने से मिट्टी की संरचना बदल रही है और कई स्थानों पर भूमि खेती योग्य नहीं बच रही. पशुधन भी प्रभावित हो रहा है और जल स्रोतों के प्रदूषित होने से ग्रामीणों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. प्रतिनिधिमंडल में शामिल तुलसाराम, कानाराम और चेनाराम सहित अन्य किसानों ने हाई लेवल कमेटी से मांग की कि मामले को गंभीरता से लेते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठाए जाएं. उन्होंने आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वास्तविक स्थिति रखकर ऐसे निर्देश जारी करवाए जाएं, जिससे प्रदूषण पर स्थायी नियंत्रण हो सके और किसानों की जमीन, जल स्रोत और भविष्य सुरक्षित रह सके. किसानों ने कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है.

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Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

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