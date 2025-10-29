न्यायाधीश अरुण मोंगा ने ली राजस्थान हाईकोर्ट में शपथ, देखें उनका पूरा सफर

Rajasthan news: न्यायाधीश अरुण मोंगा ने राजस्थान हाईकोर्ट में शपथ ली, जिससे न्यायाधीशों की संख्या 40 हो गई है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उन्हें शपथ दिलाई. दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए न्यायाधीश मोंगा मूलतः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जुड़े हैं और अनुभवी विधिवेत्ता हैं.
Rajasthan High Court News: राजस्थान हाईकोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए अनुभवी न्यायाधीश अरुण मोंगा के रूप में एक और न्यायाधीश मिल गया है. आज, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश कोर्ट रूम में न्यायाधीश मोंगा को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई. इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो गई है.
न्यायाधीश मोंगा का न्यायपालिका सफर
न्यायाधीश मोंगा का न्यायपालिका में करियर काफी रोचक रहा है. मूलतः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जुड़े, वह 1 नवम्बर 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट आए थे, जिसके बाद जुलाई 2025 में उनका स्थानांतरण दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ. अब महज तीन महीने के अंतराल में ही वह दुबारा दिल्ली हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट स्थानांतरित होकर आए हैं.
शपथ ग्रहण समारोह में जोधपुर हाईकोर्ट मुख्यपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी, न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर, न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग सहित लगभग सभी न्यायाधीश मौजूद रहे. जयपुर पीठ के सभी न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में शामिल हुए.
न्यायाधीश मोंगा का संक्षिप्त परिचय
इनका जन्म 21 दिसम्बर 1968 को हुआ. उनके पिता भी न्यायिक अधिकारी थे, जो बाद में सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विसेज़ से सेवानिवृत्त हुए. अरुण मोंगा की शिक्षा- डी.ए.वी. कॉलेज, चंडीगढ़ से बी.एससी. की उपाधि प्राप्त की और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से विधि स्नातक की डिग्री हासिल की. उन्होंने 1991 में चंडीगढ़ हाईकोर्ट में वकालत शुरू की और 1997-98 में दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने 20 वर्षों तक वकालत की. अक्टूबर 2018 में उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी.
न्यायाधीश मोंगा की वापसी से राजस्थान हाईकोर्ट को उनकी विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ मिलेगा.
