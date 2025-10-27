वांगचुक की नजरबंदी पर गीतांजलि की पोस्ट.... ‘न्याय का मखौल, फिर भी सत्यमेव जयते

Jodhpur News: गीतांजलि अंगमो ने सोशल मीडिया पोस्ट में खुलासा किया कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को “गलत तरीके से और बिना ठोस वजह” के नजरबंद किया गया है. जोधपुर सेंट्रल जेल में एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष वांगचुक ने कहा कि उनके बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया ताकि उन्हें कानून-व्यवस्था भड़काने वाला दिखाया जाए.
Sonam Wangchuk News :पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वांगचुक ने जोधपुर सेंट्रल जेल में तीन सदस्यीय एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष अपनी नजरबंदी को “गलत और बिना ठोस वजह” वाला कदम करार दिया. उन्होंने कहा कि उनके वीडियो और बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया ताकि उन्हें कानून-व्यवस्था भड़काने वाला साबित किया जाए. वांगचुक ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद केवल पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण जागरूकता फैलाना था.
न्यायिक त्रासदी पर संयमित बयान
गीतांजलि ने लिखा कि वांगचुक ने बोर्ड के सामने सधी हुई भाषा में अपनी बात रखी और नजरबंदी को “न्यायिक त्रासदी” और “भारतीय लोकतंत्र का मजाक” बताया. इसके बावजूद, उन्होंने पूरे समय संयम बनाए रखा और आत्मविश्वास के साथ कहा, “इंसाफ के घर देर है, पर अंधेर नहीं. सत्य की जीत निश्चित है.” गीतांजलि ने बताया कि वांगचुक का रुख दृढ़ और आशावादी है, और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है.
सत्य और अहिंसा के लिए समर्थन की अपील
पोस्ट में गीतांजलि ने वांगचुक के अटल विश्वास को रेखांकित करते हुए लिखा, “वांगचुक अडिग हैं. उनका विश्वास है कि ‘सत्यमेव जयते’ सत्य की ही जीत होगी.” उन्होंने देशभर से मिल रहे समर्थन के लिए लोगों का आभार जताया और कहा कि सत्य, न्याय और अहिंसा के मूल्यों के साथ खड़े लोग ही लोकतंत्र की असली ताकत हैं. गीतांजलि ने इस घटना को “संविधान और मानवता की परीक्षा” करार दिया.
एडवाइजरी बोर्ड की समीक्षा
यह पोस्ट तब आई जब जोधपुर सेंट्रल जेल में एडवाइजरी बोर्ड ने वांगचुक की हिरासत की समीक्षा के लिए उनसे तीन घंटे तक चर्चा की. गीतांजलि ने इस मुलाकात को महत्वपूर्ण बताते हुए उम्मीद जताई कि सच्चाई जल्द सामने आएगी.
