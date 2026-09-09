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कौन हैं जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी? जिन्होंने ली जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने बुधवार को श्रीनगर में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. उन्हें लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शपथ दिलाई. समारोह में राजस्थान के कई वरिष्ठ न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और भाटी के परिवार के सदस्य शामिल हुए. राजस्थान से बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने दोनों राज्यों के न्यायिक जगत के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Sep 09, 2026, 04:57 PM IST | Updated:Sep 09, 2026, 04:57 PM IST
कौन हैं जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी? जिन्होंने ली जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ
Image Credit: Justice Pushpendra Singh

Jodhpur News: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने बुधवार को श्रीनगर में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी को लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.


उनके शपथग्रहण समारोह में राजस्थान के न्यायिक एवं विधिक जगत से जुड़े बड़ी संख्या में वरिष्ठ न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश और अधिवक्ता भी शामिल हुए. समारोह में राजस्थान और जम्मू-कश्मीर के न्यायिक जगत के बीच आत्मीय जुड़ाव देखने को मिला.

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जस्टिस भाटी के शपथग्रहण समारोह में रवि चिरानिया सहित कई न्यायाधीश श्रीनगर पहुंचे. इसके अलावा जस्टिस गोविंद माथुर, जस्टिस के.एस. अहलुवालिया और जस्टिस निर्मलजीत कौर सहित कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं पूर्व न्यायाधीश भी समारोह में शामिल हुए. राजस्थान से बड़ी संख्या में न्यायिक और विधिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का श्रीनगर पहुंचना जस्टिस भाटी के प्रति उनके सम्मान और लंबे न्यायिक संबंधों को दर्शाता है.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के परिवार भी बने समारोह के साक्षी
शपथग्रहण समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई के पारिवारिक सदस्य भी मौजूद रहे. राजस्थान के न्यायिक परिवार से जुड़े सदस्यों की उपस्थिति ने समारोह को विशेष बना दिया. न्यायिक जगत के वरिष्ठ लोगों और उनके परिवारों की मौजूदगी से यह अवसर औपचारिक कार्यक्रम से आगे बढ़कर एक आत्मीय मिलन का रूप लेता नजर आया.

परिवार के सदस्यों ने साझा किया ऐतिहासिक पल
जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी के इस महत्वपूर्ण अवसर पर उनके परिवार के सदस्य भी विशेष रूप से श्रीनगर पहुंचे. माता सरोजनी चौहान, ग्रुप कैप्टन करणसिंह भाटी, ऐश्वर्या भाटी, डॉ. जस्टिस नूपुर भाटी, चित्रांगदा सिंह, चन्द्रगुप्त सिंह, सुनीता सिंह, मानवेन्द्र सिंह, अनिरुद्ध सिंह, अभिजीत सिंह, माधव और केशव सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया. परिवार और न्यायिक जगत के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी ने इस अवसर को भावनात्मक और यादगार बना दिया.

हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद
समारोह में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीशों के साथ न्यायिक अधिकारी भी मौजूद रहे. प्रशासनिक एवं न्यायिक क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया. इस दौरान राजस्थान और जम्मू-कश्मीर के न्यायिक एवं विधिक जगत के बीच एक विशेष जुड़ाव दिखाई दिया.

राजस्थान से जम्मू-कश्मीर तक न्यायिक सफर का नया अध्याय
राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में लंबे समय तक न्यायिक दायित्व निभाने वाले जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नई जिम्मेदारी संभालेंगे. न्यायिक क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव और प्रशासनिक क्षमता से इस हाईकोर्ट को लाभ मिलने की उम्मीद है.

श्रीनगर में हुआ यह शपथ ग्रहण समारोह केवल संवैधानिक पदभार ग्रहण करने का अवसर नहीं रहा, बल्कि राजस्थान के न्यायिक एवं विधिक जगत और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के न्यायिक परिवार के बीच नए और मजबूत संबंधों की शुरुआत का भी साक्षी बना. जस्टिस भाटी के लिए यह अवसर उनके न्यायिक सफर में एक महत्वपूर्ण नए अध्याय के रूप में दर्ज हुआ.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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