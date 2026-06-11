/भारत भाग्य विधाता का ग्रैंड प्रीमियर, जोधपुर पहुंची कंगना रनौत, पीएम मोदी की तारीफ की

Jodhpur News : सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत गुरुवार को जोधपुर पहुंचीं. जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और देश की आर्थिक प्रगति को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया.

कंगना रनौत ने कहा कि भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं और वैश्विक स्तर पर उनकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है. कंगना ने कहा कि जब दुनिया के कई देश युद्ध और अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और विकास की गति निरंतर तेज हो रही है.

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आने वाले वर्षों में भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा. कंगना ने सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में कर्मचारियों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया.

एक प्रश्न के जवाब में कंगना रनौत ने कहा कि उनके वास्तविक प्रेरणास्रोत वे कर्मचारी, अधिकारी और कर्मयोगी हैं, जो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ देश सेवा में जुटे हुए हैं. उन्होंने कहा कि देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले यही लोग भारत के वास्तविक भाग्य विधाता हैं.

इस दौरान कंगना ने अपनी आगामी फिल्म भारत भाग्य विधाता के ग्रैंड प्रीमियर के लिए जोधपुर को चुने जाने पर खुशी जताई. उन्होंने जोधपुरवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह शहर अपनी सुंदरता, संस्कृति और आतिथ्य के लिए विशेष पहचान रखता है. साथ ही अभिनेता जॉन अब्राहम का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म के लिए ये शीर्षक उपलब्ध कराया, जिसके लिए वो उनकी आभारी हैं.

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