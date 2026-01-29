Zee Rajasthan
कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत, आश्रम में बुखार! हनुमान बेनीवाल ने CM और DGP से मांगी जांच

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा का निधन बुधवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में हो गया. यह घटना पश्चिमी राजस्थान के धार्मिक समाज में गहरा शोक और विवाद पैदा कर रही है.

Published: Jan 29, 2026, 06:14 AM IST | Updated: Jan 29, 2026, 06:14 AM IST

कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत, आश्रम में बुखार! हनुमान बेनीवाल ने CM और DGP से मांगी जांच

Kathavachak Sadhvi Prem Baisa Dies: राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध कथावाचक और बाल साध्वी प्रेम बाईसा की बुधवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. यह घटना धार्मिक और सामाजिक हलकों में गहरा सदमा पहुंचा रही है. साध्वी को आश्रम से गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत के कुछ घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसे 'सुसाइड नोट' जैसा माना जा रहा है. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.''

अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित
साध्वी प्रेम बाईसा को बुधवार शाम आरती नगर स्थित उनके आश्रम से ब्रेन डेड जैसी गंभीर हालत में पाल रोड के प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया. उनके पिता और एक युवक उन्हें कार से लेकर पहुंचे थे. डॉक्टरों ने जांच के बाद शाम करीब 5:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआत में शव को आश्रम ले जाया गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया. पुलिस जांच में जुटी है.

हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी की प्रतिक्रिया
RLP सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक्स पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और DGP को टैग कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की. उन्होंने इसे दुखद बताया और दिवंगत आत्मा को शांति की प्रार्थना की. छात्र नेता निर्मल चौधरी ने इसे आस्था पर आघात करार दिया और निष्पक्ष जांच व सख्त कार्रवाई की अपील की. श्रद्धालु पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सच्चाई की मांग कर रहे हैं.यह मामला अब जांच के घेरे में है. ईश्वर दिवंगत साध्वी को शांति प्रदान करें.

इंस्टाग्राम पर वायरल 'अलविदा' पोस्ट
मौत के करीब 4 घंटे बाद (रात साढ़े 9 बजे के आसपास) साध्वी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक भावुक पोस्ट हुई. इसमें लिखा गया: "मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया... सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है. आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है.... मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है, मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा." पोस्ट में आदि जगतगुरु शंकराचार्य और संतों को पत्र लिखने, अग्नि परीक्षा की मांग का जिक्र है. इससे मौत की वजह पर सवाल उठ रहे हैं. (वायरल पोस्ट की ज़ी राजस्थान पुष्टि नहीं करता है.)


पिछला विवाद: वायरल वीडियो और ब्लैकमेल का आरोप
साध्वी प्रेम बाईसा पिछले साल एक कथित वीडियो के कारण सुर्खियों में आईं थीं. वीडियो में उन्हें भगवा वस्त्र में एक पुरुष के साथ आलिंगन करते दिखाया गया था. साध्वी ने इसे पिता के साथ का वीडियो बताते हुए एडिटेड और बदनामी की साजिश करार दिया. उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कराई और ब्लैकमेल के लिए 20 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया था. इस घटना से वे मानसिक तनाव में थीं.


