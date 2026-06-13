/रिहाई होने के बाद भी 53 दिनों तक जेल में रखा बंद, हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत को बताया संविधान पर हमला, पीड़ित को 2 लाख मुआवजा

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी नागरिक को रिहाई का आदेश होने के बावजूद हिरासत में रखना केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि संविधान प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीधा हमला है.



नागौर जिले के एक मामले में कोर्ट ने पाया कि एक व्यक्ति को सजा स्थगित होने के बाद भी करीब 53 दिनों तक बंद रखा गया. इसे गंभीर संवैधानिक उल्लंघन मानते हुए कोर्ट ने पीड़ित परिवार को दो लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया. जस्टिस फरजंद अली व जस्टिस सुनील बेनीवाल की डिवीजन बेंच के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने पैरवी की.

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उन्होने बताया कि मामला नागौर जिले के देह क्षेत्र निवासी घमंडनाथ का है, जिन्हें सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामले में सिविल कारावास की सजा दी गई थी. बाद में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर ने 15 अप्रैल 2026 को उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया.



आखिरकार उनकी पत्नी को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लेकर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी. अदालत के हस्तक्षेप के बाद 8 जून को उनकी रिहाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की अवहेलना कानून के शासन को कमजोर करती है. न्यायालय ने माना कि हिरासत की शुरुआत भले वैध रही हो, लेकिन सजा स्थगित होने के बाद उसका जारी रहना पूरी तरह अवैध था.



कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि घमंडनाथ एचआईवी से पीड़ित हैं तथा उनकी पत्नी कैंसर रोगी हैं. ऐसे में लंबी अवैध हिरासत ने दोनों के स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर गंभीर प्रभाव डाला. कोर्ट ने कहा कि नागरिक की स्वतंत्रता सर्वोच्च संवैधानिक मूल्य है और उसके उल्लंघन पर प्रभावी प्रतिकर जरूरी है. इसी आधार पर कोर्ट ने 45 दिन में 2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया.

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