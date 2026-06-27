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केतन अग्रवाल मर्डर केस पहुंचा जोधपुर, गांव वाले बोले- 'लड़का सीधा है ऐसा नहीं कर सकता'

पुणे के चर्चित उद्यमी केतन अग्रवाल की संदिग्ध मौत के मामले का राजस्थान के जोधपुर से भी कनेक्शन सामने आया है. इस मामले में गिरफ्तार आरोपी चेतन चौधरी का पैतृक गांव जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र का पिलासनी है, हालांकि उसका जन्म और पालन-पोषण पुणे में ही हुआ. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 27, 2026, 07:31 PM|Updated: Jun 27, 2026, 07:31 PM
केतन अग्रवाल मर्डर केस पहुंचा जोधपुर, गांव वाले बोले- 'लड़का सीधा है ऐसा नहीं कर सकता'
Image Credit: Ketan Agarwal Murder CaseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: पुणे के उद्यमी केतन अग्रवाल की हत्या का मामला जोधपुर पहुंचा. जोधपुर के पास पिलासनी गांव चेतन चौधरी का पैतृक गांव है. चेतन का जन्म तो पुणे में हुआ लेकिन उसके पिता बिलाड़ा के पिलासनी गांव के मूल निवासी है और वह पुणे में किराने की दुकान चलाते हैं. बरसों पहले उसके पिता पुणे जाकर बस गए थे और वहीं पर व्यापार करने लगे थे और उनकी शॉप के सामने ही सिया के पिता का प्रॉपर्टी बिजनेस का ऑफिस है.

चेतन सिया के कॉलेज में पढ़ता था और सिया पिता के ऑफिस आती-जाती रहती थी. इसी दौरान वह चेतन के संपर्क में हुआ था. चेतन का जन्म भी पुणे शहर में हुआ. वहीं बड़ा हुआ, अध्ययन किया और वहीं पर क्रिकेट खेलता है.

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गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है, लेकिन दूसरी और जोधपुर के समीप गांव पिलासनी चेतन चौधरी का पैतृक गांव है. यहां के लोगों का कहना है कि चेतन चौधरी के जो परिवार वाले हैं, उनके दादा हैं, वह समाज में एक सज्जन व्यक्ति थे. उनकी मृत्यु पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी.

गांव वालों ने दिया बयान

परिवार के बैकग्राउंड की बात करें तो गांव वालों का कहना कि चेतन चौधरी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, वह सीधा है फिर भी हमें न्यायालय पर पुलिस पर भरोसा है, जो पुलिस और न्यायालय जांच करेगी, वह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा.

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि चेतन चौधरी का जन्म पुणे में ही हुआ गांव में नहीं हुआ. उसके चार बहने हैं, उनमें से तीन के रिश्ते हो चुके हैं एक का होना बाकी है, उनके जो पिता है, उनकी किराने की दुकान है और 34 साल से पुणे में ही रहते हैं. बता दें चेतन चौधरी को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है, करीब 50 से ज्यादा मेडल उनके पास है.

तीन भाइयों का परिवार रहता है पुणे

आरोपी चेतन के पिता अपने 3 भाइयों के साथ काफी साल से पुणे में रह रहे हैं, जिनका किराना-परचून का व्यापार है. साथ ही तीनों भाइयों का परिवार भी यहीं रहता है. वहीं, सबसे बड़े भाई जोधपुर के पलासनी गांव में ही रहते हैं, जो खेती करते हैं.

18 जून को गए थे लोहगढ़ किले

बता दें कि 18 जून को पुणे की रहने वाली सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ लोहगढ़ किले गई थी. वहीं केतन की खाई में गिरने से मौत हो गई. सिया पर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या करने का आरोप लगा है. फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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