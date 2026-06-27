/केतन अग्रवाल मर्डर केस पहुंचा जोधपुर, गांव वाले बोले- 'लड़का सीधा है ऐसा नहीं कर सकता'

Jodhpur News: पुणे के उद्यमी केतन अग्रवाल की हत्या का मामला जोधपुर पहुंचा. जोधपुर के पास पिलासनी गांव चेतन चौधरी का पैतृक गांव है. चेतन का जन्म तो पुणे में हुआ लेकिन उसके पिता बिलाड़ा के पिलासनी गांव के मूल निवासी है और वह पुणे में किराने की दुकान चलाते हैं. बरसों पहले उसके पिता पुणे जाकर बस गए थे और वहीं पर व्यापार करने लगे थे और उनकी शॉप के सामने ही सिया के पिता का प्रॉपर्टी बिजनेस का ऑफिस है.

चेतन सिया के कॉलेज में पढ़ता था और सिया पिता के ऑफिस आती-जाती रहती थी. इसी दौरान वह चेतन के संपर्क में हुआ था. चेतन का जन्म भी पुणे शहर में हुआ. वहीं बड़ा हुआ, अध्ययन किया और वहीं पर क्रिकेट खेलता है.

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गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है, लेकिन दूसरी और जोधपुर के समीप गांव पिलासनी चेतन चौधरी का पैतृक गांव है. यहां के लोगों का कहना है कि चेतन चौधरी के जो परिवार वाले हैं, उनके दादा हैं, वह समाज में एक सज्जन व्यक्ति थे. उनकी मृत्यु पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी.

गांव वालों ने दिया बयान

परिवार के बैकग्राउंड की बात करें तो गांव वालों का कहना कि चेतन चौधरी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, वह सीधा है फिर भी हमें न्यायालय पर पुलिस पर भरोसा है, जो पुलिस और न्यायालय जांच करेगी, वह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा.

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि चेतन चौधरी का जन्म पुणे में ही हुआ गांव में नहीं हुआ. उसके चार बहने हैं, उनमें से तीन के रिश्ते हो चुके हैं एक का होना बाकी है, उनके जो पिता है, उनकी किराने की दुकान है और 34 साल से पुणे में ही रहते हैं. बता दें चेतन चौधरी को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है, करीब 50 से ज्यादा मेडल उनके पास है.

तीन भाइयों का परिवार रहता है पुणे

आरोपी चेतन के पिता अपने 3 भाइयों के साथ काफी साल से पुणे में रह रहे हैं, जिनका किराना-परचून का व्यापार है. साथ ही तीनों भाइयों का परिवार भी यहीं रहता है. वहीं, सबसे बड़े भाई जोधपुर के पलासनी गांव में ही रहते हैं, जो खेती करते हैं.

18 जून को गए थे लोहगढ़ किले

बता दें कि 18 जून को पुणे की रहने वाली सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ लोहगढ़ किले गई थी. वहीं केतन की खाई में गिरने से मौत हो गई. सिया पर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या करने का आरोप लगा है. फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है.

