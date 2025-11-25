Jodhpur: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, योगासन और टेबल टेनिस गेम्स का हुआ शुभारंभ

Jodhpur News: राजस्थान में आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का भव्य आगाज हुआ. आगामी 5 दिसंबर 2025 तक होने वाले इन आयोजनों को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है. जोधपुर जिले को योगासना और टेबल टेनिस खेलों के सफल आयोजन का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है, जिनमें कुल 569 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे.

दोनों प्रतियोगिताओं का शुभारंभ समारोह का आयोजन चैनपुरा इंडोर स्टेडियम में सूरसागर विधायक देवेन्द्र जोशी के मुख्य आतिथ्य में हुआ. इसके साथ ही जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित अधिकारी व खेल विभाग से जुड़े अधिकारी व खिलाडी मौजूद रहे. यह आयोजन दो चरणों में होगा. पहले चरण में 25 से 27 नवंबर तक आयोजित योगासना प्रतियोगिताओं में कुल 216 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें 96 खिलाड़ी और 120 तकनीकी स्टाफ शामिल है.

योगासना के स्थानीय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों के लिए 27 नवंबर को चैनपुरा इंडोर स्टेडियम में मैडल सेरेमनी आयोजित की जाएगी. दूसरा चरण 30 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं के रूप में आयोजित होगा, जिसमें कुल 423 प्रतिभागी भाग लेंगे, जिनमें 160 खिलाड़ी और 263 तकनीकी स्टाफ शामिल है. सभी प्रतिभागी 28 नवंबर को जोधपुर पहुंच जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि सूरसागर विधायक देवेन्द्र जोशी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साल 2014 में खेलो इंडिया की शुरूआत की थी. जीवन में खेल का बहुत अधिक महत्व है खेल ना केवल शरीर को स्वस्थ रखते है बल्कि आगे बढ़ने एवं प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ विकास की भावना को विकसित करते हैं. ऐसे में जोधपुर में इन दो खेलों का आयोजन हुआ है, भविष्य में और भी खेलो का आयोजन होगा.

जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत जोधपुर को योगासन एवं टेबल टेनिस की मेजबानी दी गई है. हमारी ओर से पूरी व्यवस्था की गई है, भविष्य में भी जोधपुर में ऐसे आयोजन होते रहे इसके लिए प्रयास करेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-