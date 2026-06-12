/फलोदी के खीचन विस्तार को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, याचिका हुई खारिज

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Rajasthan High Court News: राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने फलोदी जिले में नए राजस्व गांव 'खीचन विस्तार' के गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस संजीत पुरोहित की एकल पीठ ने माना कि राज्य सरकार ने गांव के गठन की पूरी प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार अपनाई और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला कानून के अनुरूप है.
याचिकाकर्ता ने उठाए थे कई सवाल
खीचन निवासी सत्यनारायण सिंह राजपुरोहित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राजस्व विभाग की 13 दिसंबर 2025 की अधिसूचना को चुनौती दी थी. उनका कहना था कि खीचन विस्तार गांव का गठन निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं किया गया. साथ ही, पहले की प्रक्रिया में इसे रद्द किया जा चुका था, इसलिए दोबारा अधिसूचना जारी करना उचित नहीं है.
राज्य सरकार ने कोर्ट में रखा पक्ष
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नए राजस्व गांव के गठन से पहले संबंधित अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की. जांच में पाया गया कि खीचन और खीचन विस्तार के बीच की दूरी निर्धारित मानकों के अनुरूप है. अलग-अलग मार्गों से दोनों गांवों के केंद्र बिंदुओं के बीच एक किलोमीटर से अधिक दूरी दर्ज की गई.
हाईकोर्ट ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल कुछ खसरा नंबरों के आपस में जुड़े होने से किसी नए गांव के गठन को अवैध नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा कि नए राजस्व गांव बनाने में दूरी के साथ-साथ प्रशासनिक सुविधा, विकास की संभावनाएं और स्थानीय जरूरतों जैसे कई पहलुओं पर विचार किया जाता है.
राजनीतिक दबाव के आरोप पर भी टिप्पणी
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि अधिसूचना राजनीतिक दबाव में जारी की गई. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा मांग या सुझाव देना अपने आप में प्रशासनिक निर्णय को अवैध नहीं बनाता. ऐसे आरोपों को साबित करने के लिए दुर्भावना या नियमों के उल्लंघन के ठोस प्रमाण जरूरी होते हैं.
राज्य सरकार के अधिकार को माना वैध
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि गांवों का गठन करने और उनकी सीमाओं में बदलाव करने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है. मामले में पर्याप्त आधार नहीं मिलने पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी और खीचन विस्तार राजस्व गांव के गठन को बरकरार रखा.
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