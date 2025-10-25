खुशबू राजपुरोहित की मौत या हत्या? संदिग्ध मौत से जोधपुर में मचा बवाल

Jodhpur News: शहर में खुशबू राजपुरोहित की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. अस्पताल में इलाज के दौरान खुशबू की मौत के बाद से ही, न्याय की मांग को लेकर पीहर पक्ष और सर्व समाज के लोगों ने अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया है. परिजनों ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि खुशबू को ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था और जहर देकर उसकी हत्या की गई है.

पति हिरासत में, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार शाम को मृतका के पति हर्षित सिंह को हिरासत में ले लिया है, जो जयपुर में सोलर से जुड़ा काम करता है. हालांकि, परिजनों का रोष इस बात को लेकर है कि पति के अलावा ससुराल पक्ष के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है.

मृतका के भाई इंद्रजीत सिंह ने अपनी बहन के बारे में बताते हुए कहा कि खुशबू पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही थी. उसने एमए, बीएड तक की पढ़ाई की थी और एनसीसी में 'सी' सर्टिफिकेट भी हासिल किया था. इंद्रजीत ने दावा किया कि उनकी बहन आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से जीने वाली थी, लेकिन ससुराल वालों की मानसिक प्रताड़ना से बुरी तरह परेशान थी.

पोस्टमार्टम पर सहमति नहीं, न्याय की गुहार

खुशबू के पीहर पक्ष ने गुरुवार रात को ही महामंदिर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें पति हर्षित सिंह सहित अन्य ससुराल पक्ष के सदस्यों पर हत्या का आरोप लगाया गया. शनिवार शाम तक भी पोस्टमार्टम कराने को लेकर परिजनों और पुलिस के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है. परिजनों की मुख्य मांग है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा.

मोर्चरी के बाहर सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र होकर न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं. वे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की गुहार लगा रहे हैं. पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच में जुटी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रासायनिक जांच के बाद ही खुशबू की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा.

