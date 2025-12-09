जोधपुर में करोड़ों की मोबाइल कैंसर यूनिट, लेकिन उपयोग सिर्फ 4700 जांच तक, जानें क्यों पिछड़ रहा विभाग?

Jodhpur News: भारत में लगातार बदलती जीवन शैली की वजह से कैंसर रोग पांव पसारने लगा है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य शिक्षा या प्रचार प्रसार की कमी है. प्रति वर्ष भारत में करीब 15 लाख कैंसर के मरीज हर साल सामने आने लगे हैं हालांकि यह केवल आंकड़ा है लेकिन स्थिति इससे भी गंभीर हो सकती है. ऐसे में राजस्थान सरकार व भारत सरकार कैंसर की जागरूता एवं निदान को लेकर गंभीर है. विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जहां बड़े अस्पताल नहीं होने से ऐसे लोगों को परेशानी ना हो और समय पर जांच होने से उसका निदान हो सके, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे है. इसमें सबसे बड़ी सहायक बन रही है-मोबाइल कैंसर यूनिट.

जो गांव-गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है. ब्रेस्ट, मुंह और सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसर हैं. इनके लक्षणों को पहचानना और एचपीवी वैक्सीन, पैप स्मीयर, सेल्फ-एग्जामिनेशन और स्वस्थ जीवनशैली जैसे बचाव के तरीकों को अपनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शुरुआती पहचान से इलाज संभव है. ऐसे में सरकार ने भामाशाहों के जरिए जोधपुर संभाग के लिए जोधपुर के मेडिकल कॉलेज को एक मोबाइल यूनिट दी है.

4700 के करीब लोगों के स्वास्थ्य की जांच ही हो पाई

सितम्बर 2023 में यह यूनिट जोधपुर को दी गई है, जिसकी लागत करीब सवा करोड रुपये बताई जा रही है. इस मोबाइल यूनिट के जरिए गांवों में कैम्प लगाकर लोगो के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है जिसमें यदि कैंसर की पहचान होती है तो तत्काल उसका उपचार किया जा सके लेकिन जोधपुर संभाग की बात करें तो दो साल में अब तक करीब 174 कैम्प का आयोजन किया किया है, जिसमें 4700 के करीब लोगों के स्वास्थ्य की जांच ही हो पाई है.

ऐसे में सूत्रों की मानें तो इसका संचालन तो मेडिकल कॉलेज से किया जाता है लेकिन दरअसल जिले के सीएमएचओ को उनके जिले में शिविर कब कहां लगेगा. इसकी जानकारी दी जाती है. विभाग की मानें तो जिला स्तर पर प्रचार प्रसार की कमी होने से दो साल में केवल 4700 मरीजों की ही जांच हो पाई है. यूनिट है लेकिन प्रचार प्रसार एवं सीएमएचओ लेवल पर इसको बढ़ावा दिया जाए तो लोगों को इस यूनिट का पूरा लाभ मिल सकता है. इस यूनिट के साथ ओंकोलॉजी विभाग और ईएनटी के चिकित्सक के साथ पूरा स्टॉफ होता है. मौके पर ही पूरी जांच होती है. ऐसे में प्रचार प्रसार की कमी की वजह से आंकड़ा बहुत कम है. लाखों रुपये की मोबाइल यूनिट का पूरा लाभ मिले तो निश्चित रूप से ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सकता है.

अधिकांश महिलाएं इसकी जांच ही नहीं करवाती

भारत में ब्रेस्ट कैंसर की स्थिति चिंताजनक है क्योंकि हर साल एक लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आते हैं. समय पर पता लगने पर सर्जरी, रेडिएशन और अन्य उपचारों से इसे ठीक किया जा सकता है लेकिन देर से पता चलने के कारण इलाज मुश्किल हो जाता है और सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, जिससे शीघ्र जांच और जागरूकता बहुत ज़रूरी है. यह महिलाओं के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गया है. मैमोग्राफी जैसी नियमित जांच से शुरुआती स्टेज में ही कैंसर का पता लगाने में मदद मिल सकती है. भारत में स्तन कैंसर एक बड़ी समस्या है, लेकिन शुरुआती पहचान और सही उपचार से इस पर काबू पाया जा सकता है, इसलिए जागरूकता और नियमित जांच महत्वपूर्ण हैं. लेकिन पर्याप्त प्रचार प्रसार नही हो रहा है.

सर्वाइकल कैंसर भी महिलाओं में होता है, जिसको को रोका जा सकता है और शुरुआती पता लगने पर इसका इलाज संभव है, इसलिए नियमित जांच और टीकाकरण महत्वपूर्ण है लेकिन जागरूता की कमी की वजह से अधिकांश महिलाएं इसकी जांच ही नहीं करवाती है.



ग्रामीणों को जागरूक करने की आवश्यकता

भारत में हर साल मुंह के कैंसर के भी 1 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आते हैं. जिससे करीब पचास हजार से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जो तंबाकू, गुटखा और शराब के सेवन से जुड़ा है, और शुरुआती पहचान होने पर इसका इलाज पूरी तरह संभव है, लेकिन अक्सर देर से पता चलता है, जिससे स्थिति गंभीर हो जाती है.

सरकार गंभीर है लेकिन स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर बात करें तो जिला स्तर पर प्रचार प्रसार का अभाव देखा गया है जिसकी वजह से जोधपुर संभाग में पूरे दो साल में केवल 174 कैम्प में 4700 के करीब लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण हो पाया है. ऐसे में मोबाइल यूनिट का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए जिला अधिकारियों को ग्रामीणों को जागरूक करने की आवश्यकता है.

