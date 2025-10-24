Zee Rajasthan
Jodhpur News: सोनम वांगचुक से मुलाकात को सेंट्रल जेल पहुंचा लद्दाख एडवाइजरी बोर्ड, NSA हिरासत पर जांच तेज

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने राज्य, केंद्र सरकार और बोर्ड को हिरासत के आधार को चुनौती देते हुए प्रतिनिधित्व सौंपा था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया. बोर्ड के सदस्यों ने जेल में वांगचुक का पक्ष सुना और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 24, 2025, 12:28 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 12:28 PM IST

Jodhpur News: जोधपुर सेंट्रल जेल में NSA (नेशनल सिक्योरिटी एक्ट) के तहत बंद लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए लद्दाख यूनियन टेरिटरी के एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य गुरुवार को जेल पहुंचे. लेह-लद्दाख से आए बोर्ड सदस्यों ने वांगचुक की हिरासत के खिलाफ दायर याचिका की जांच शुरू की है.

गीतांजलि अभी तक जेल नहीं पहुंची हैं. यह घटना लद्दाख में राज्य और छठी अनुसूची की मांगों से जुड़े हिंसक प्रदर्शनों के बाद की है, जहां चार लोगों की मौत हो चुकी है.

जांच के लिए जेल पहुंचे सदस्य

लद्दाख UT के एडवाइजरी बोर्ड के तीन सदस्य गुरुवार को जोधपुर पहुंचे, जिनमें बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जज जस्टिस एमके हुजूरा, लेह जिला जज मनोज परिहार और सामाजिक कार्यकर्ता स्पल जयेश अंगमो शामिल हैं. वे बुधवार को जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचे थे और रात भर रुके. NSA 1980 के तहत गठित यह बोर्ड हिरासत के मामलों की समीक्षा करता है. वांगचुक को 26 सितंबर को लेह में गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उन्हें जोधपुर जेल स्थानांतरित कर दिया गया. बोर्ड ने जेल में वांगचुक से बातचीत की, जहां उन्होंने अपनी हिरासत के आधार पर सवाल उठाए. बोर्ड अब इन बिंदुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जो सरकार को सौंपी जाएगी.

हिरासत को बताया गैरकानूनी

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की है, जिसमें वांगचुक की हिरासत को अवैध और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया गया है. याचिका में कहा गया कि वांगचुक को छठी अनुसूची के तहत लद्दाख की संरक्षण की मांग के लिए अनशन के दौरान गिरफ्तार किया गया. लेह DM ने सुप्रीम कोर्ट को शपथ पत्र में कहा है कि वांगचुक ने राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लिया. जेल अधीक्षक ने भी शपथ पत्र में स्पष्ट किया कि वांगचुक को सोलिटरी कंफाइनमेंट में नहीं रखा गया, वे सामान्य बैरक में हैं, चिकित्सकीय रूप से फिट हैं और मुलाकात के अधिकार उपलब्ध हैं. गीतांजलि को भी बोर्ड ने बुलाया है, लेकिन वे अभी नहीं पहुंचीं.

राज्य की मांग पर तनाव

यह घटना लद्दाख में 24 सितंबर को हुए हिंसक प्रदर्शनों से जुड़ी है, जहां राज्यhood और छठी अनुसूची की मांगों पर विरोध हुआ. प्रदर्शनकारियों ने एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में आग लगाई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक घायल हुए. केंद्र सरकार ने वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है. लद्दाख के नेता, जिसमें सांसद मोहम्मद हनीफा भी शामिल हैं, ने वांगचुक सहित सभी गिरफ्तारियों की रिहाई की मांग की है. वांगचुक ने जेल से संदेश दिया है कि वे लद्दाखियों से शांति बनाए रखने और गांधीवादी तरीके से संघर्ष जारी रखने की अपील करते हैं. वे स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं.

बोर्ड की रिपोर्ट पर निर्भर

एडवाइजरी बोर्ड ने वांगचुक को 10 अक्टूबर को लिखित रूप से सूचित किया था कि वे एक सप्ताह में अपनी प्रतिनिधित्व दे सकते हैं. बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर हिरासत को रद्द या बरकरार रखा जा सकता है. राजनीतिक दलों और संगठनों ने वांगचुक की रिहाई की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई 15 अक्टूबर को टाली गई थी. यह मामला लद्दाख की स्वायत्तता और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के अधिकारों पर बहस को तेज कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

