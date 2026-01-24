Zee Rajasthan
Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 24, 2026, 05:23 PM IST | Updated: Jan 24, 2026, 05:23 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशनों का संयुक्त बहिष्कार, नारेबाजी कर जताया विरोध

Rajasthan High Court Lawyers Protest: राजस्थान हाईकोर्ट में शनिवार को कार्यदिवस घोषित किए जाने के निर्णय के विरोध में शनिवार को अधिवक्ताओं ने स्वैच्छिक न्यायिक कार्य बहिष्कार किया. जोधपुर एवं जयपुर पीठ में अधिवक्ता न्यायिक कार्य में उपस्थित नहीं हुए और हाईकोर्ट परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया.

इस कारण शनिवार को किसी भी मामले में प्रभावी सुनवाई नहीं हो सकी, जबकि हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से कॉज लिस्ट जारी की गई थी. प्रदेश की तीनों प्रमुख बार एसोसिएशन- राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर तथा राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के संयुक्त आह्वान पर यह बहिष्कार पूर्णतः स्वैच्छिक रहा.

अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी दबाव के तहत नहीं, बल्कि अधिवक्ता समुदाय की समस्याओं और न्यायिक कार्य संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से उठाया गया है. गौरतलब है कि 20 दिसंबर 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा प्रत्येक माह के दो शनिवार को कार्यदिवस घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई थी.

इसके बाद से ही अधिवक्ता समुदाय में असंतोष व्याप्त है. इस मुद्दे पर 6 जनवरी 2026 को बार प्रतिनिधियों ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था, जिसके पश्चात न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया गया. हालांकि अब तक न तो समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और न ही कोई अंतिम निर्णय सामने आया.

शनिवार को प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने “शनिवार कार्यदिवस वापस लो” जैसे नारों के साथ अपना विरोध जताया. बार पदाधिकारियों ने बताया कि समिति की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और शीघ्र ही इसे हाईकोर्ट की फुल कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, जहां इसपर निर्णय लिया जाएगा.

अधिवक्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे की रणनीति को लेकर 27 जनवरी को संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि स्वैच्छिक न्यायिक कार्य बहिष्कार जारी रखा जाए या नहीं. फिलहाल, शनिवार को हुए बहिष्कार से अधिवक्ताओं के एकजुट रुख और उनके विरोध की तीव्रता स्पष्ट रूप से सामने आई.

