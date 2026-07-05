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जोधपुर में एलडीसी परीक्षा शुरू, देर से पहुंचे अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश

Rajasthan LDC Exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित एलडीसी एवं जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा रविवार को जोधपुर के 129 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई. परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए, जिससे देर से पहुंचे कई अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिला. जिले में 44,308 अभ्यर्थी दो पारियों में परीक्षा दे रहे हैं.

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 05, 2026, 10:58 AM|Updated: Jul 05, 2026, 10:58 AM
जोधपुर में एलडीसी परीक्षा शुरू, देर से पहुंचे अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Junior Assistant Recruitment Exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित लोअर डिविजनल क्लर्क (एलडीसी) एवं जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा रविवार को जोधपुर जिले के 129 परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शुरू हुई. इस भर्ती परीक्षा में जिले के कुल 44,308 अभ्यर्थी दो पारियों में शामिल हो रहे हैं. पहली पारी सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई, जबकि दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं.


समय से पहले बंद हुए परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार

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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के निर्देशानुसार परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटे पहले ही सभी परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए. इसके कारण कई ऐसे अभ्यर्थी, जो निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र पहुंचे, उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका. कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि उन्हें परीक्षा में शामिल होने दिया जाए, लेकिन बोर्ड के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के चलते किसी भी अभ्यर्थी को निर्धारित समय के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई. इससे कई अभ्यर्थियों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा.


कड़ी सुरक्षा और सघन जांच के बाद मिला प्रवेश

परीक्षा के दौरान प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही. अभ्यर्थियों को प्रवेश देने से पहले उनके पहचान पत्रों का मिलान किया गया. इसके अलावा तलाशी, दस्तावेजों की जांच और अन्य सुरक्षा प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया. परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी करते रहे ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अनुचित गतिविधि को रोका जा सके.


दो पारियों में आयोजित हो रही परीक्षा

भर्ती परीक्षा दो अलग-अलग पारियों में आयोजित की जा रही है. पहली पारी में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए, जबकि दूसरी पारी में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी विषय की परीक्षा आयोजित होगी. दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) स्वरूप के हैं. बोर्ड की ओर से प्रत्येक पारी में अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने और आवश्यक औपचारिकताओं के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जा रहा है.


बाहरी जिलों से पहुंचे हजारों अभ्यर्थी, यातायात पर पड़ा असर

एलडीसी एवं जूनियर असिस्टेंट के कुल 10,644 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती परीक्षा में जोधपुर के अलावा फलोदी, बालोतरा, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर तथा जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र सहित कई जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे. बाहरी जिलों से आए परीक्षार्थियों के कारण सुबह शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात का दबाव भी देखने को मिला. प्रशासन ने ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया और परीक्षा केंद्रों के आसपास आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं.


निष्पक्ष परीक्षा कराने पर प्रशासन का फोकस

प्रशासन और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का मुख्य उद्देश्य परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराना है. इसी कारण समय-सीमा, सुरक्षा जांच और प्रवेश नियमों का सख्ती से पालन कराया गया. अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से भविष्य में भी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचने और बोर्ड द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है. भर्ती प्रक्रिया के सफल आयोजन को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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