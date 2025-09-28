Zee Rajasthan
जोधपुर के पंडित से जानिए नवरात्रि में कैसे करें माता का विसर्जन, मां दुर्गा होंगी प्रसन्न!

Jodhpur News: नवरात्रि के अंत में, दसवें दिन (दशमी) को मां दुर्गा की मूर्ति या स्थापित कलश का विसर्जन किया जाता है. यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है. इस लेख में जोधपुर के पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी से जानिए नवरात्रि विसर्जन की पूर्ण विधि ताकि आप इसे श्रद्धा और विधि-विधान के साथ संपन्न कर सकें.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 28, 2025, 07:17 AM IST | Updated: Sep 28, 2025, 07:17 AM IST

जोधपुर के पंडित से जानिए नवरात्रि में कैसे करें माता का विसर्जन, मां दुर्गा होंगी प्रसन्न!

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. यह पर्व आध्यात्मिकता, भक्ति और उत्साह का प्रतीक है. नवरात्रि के अंत में, दसवें दिन (दशमी) को मां दुर्गा की मूर्ति या स्थापित कलश का विसर्जन किया जाता है. यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है. इस लेख में जोधपुर के पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी से जानिए नवरात्रि विसर्जन की पूर्ण विधि ताकि आप इसे श्रद्धा और विधि-विधान के साथ संपन्न कर सकें.

नवरात्रि विसर्जन का महत्व
विसर्जन का अर्थ है मां दुर्गा को विदाई देना और उनकी ऊर्जा को प्रकृति में विलीन करना. यह प्रक्रिया भक्तों के लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण होती है. यह माना जाता है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान भक्तों के घर में विराजमान रहती हैं और विसर्जन के समय वे अपने लोक लौट जाती हैं, साथ ही भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं. विसर्जन की प्रक्रिया को शास्त्रसम्मत और श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, ताकि मां का आशीर्वाद प्राप्त हो और पूजा का पूर्ण फल मिले.

नवरात्रि विसर्जन की तैयारी
पूजा सामग्री: रोली, चंदन, अक्षत (चावल), फूल, माला, धूप, दीप, कपूर, नारियल, फल, मिठाई, और पंचामृत, एक लोटा जल, विसर्जन के लिए थाली या पात्र, और मां की मूर्ति/कलश को ले जाने के लिए साफ कपड़ा. यदि मूर्ति का विसर्जन करना है, तो नदी या जलाशय की व्यवस्था करें.

स्थान की सफाई: पूजा स्थल और विसर्जन स्थल को अच्छी तरह साफ करें. घर में गंगाजल छिड़ककर पवित्रता सुनिश्चित करें.

मन की शुद्धता
विसर्जन से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. मन को शांत और भक्ति भाव से पूर्ण रखें.

नवरात्रि विसर्जन की पूर्ण विधि

1. प्रातः काल की तैयारी
प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. पूजा स्थल पर मां दुर्गा की मूर्ति या कलश के सामने दीप प्रज्वलित करें. मां को फूल, माला, और चंदन अर्पित करें.

2. दुर्गा पूजा और कन्या पूजन
विसर्जन से पहले अंतिम दिन की पूजा करें. नवरात्रि के नौवें दिन (नवमी) या दसवें दिन (दशमी) को कन्या पूजन का विशेष महत्व है. कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन, वस्त्र, दक्षिणा, और उपहार दें. कन्या पूजन के बाद मां दुर्गा की आरती करें और प्रसाद वितरित करें.

3. विसर्जन की पूजा
मां दुर्गा की मूर्ति या कलश के सामने बैठें. मां को रोली, चंदन, अक्षत, और फूल अर्पित करें. धूप और दीप जलाकर मां की आरती करें. निम्नलिखित मंत्र का जाप करें: ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी.
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते॥
मां से प्रार्थना करें कि वे आपके घर में सुख, समृद्धि, और शांति प्रदान करें.

4. मूर्ति या कलश का विसर्जन
मां की मूर्ति को सावधानीपूर्वक पूजा स्थल से उठाएं. र्ति को साफ कपड़े में लपेटकर नदी, तालाब, या किसी जलाशय में ले जाएं. जलाशय में मूर्ति को विसर्जित करने से पहले मां से विदाई की प्रार्थना करें- हे मां दुर्गे, आपने हमारे घर में विराजकर हमें कृपा प्रदान की. अब हम आपको विदाई दे रहे हैं. कृपया हमें आशीर्वाद दें और अगले वर्ष पुनः पधारें. मूर्ति को जल में धीरे-धीरे विसर्जित करें.

कलश विसर्जन
यदि आपने कलश स्थापना की है, तो कलश के जल को घर में छिड़कें और बाकी जल को किसी पवित्र नदी या पेड़ के नीचे अर्पित करें. कलश में रखे सिक्के और अन्य पूजा सामग्री को संभालकर रखें. मिट्टी के कलश को नदी में विसर्जित करें या किसी पवित्र स्थान पर रखें.

5. अंतिम प्रार्थना और प्रसाद वितरण
विसर्जन के बाद घर लौटकर मां दुर्गा से प्रार्थना करें और उनके आशीर्वाद की कामना करें. पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद को परिवार और पड़ोसियों में बांटें. मां का ध्यान करते हुए भक्ति भाव के साथ दिन व्यतीत करें.

विसर्जन के दौरान सावधानियां
यदि मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं, तो ऐसी मूर्ति चुनें जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जैसे मिट्टी की मूर्ति. प्लास्टिक या हानिकारक रसायनों से बनी मूर्तियों का उपयोग न करें. जलाशय को प्रदूषित करने से बचें. मूर्ति या कलश को संभालते समय सावधानी बरतें और उसे अपमानित न करें. विसर्जन के समय मां के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव बनाए रखें.


नवरात्रि विसर्जन का आध्यात्मिक महत्व
विसर्जन केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह जीवन के चक्र को दर्शाता है. यह हमें सिखाता है कि हर शुरुआत का अंत होता है, और हर अंत के बाद नई शुरुआत होती है. मां दुर्गा का विसर्जन हमें यह विश्वास दिलाता है कि वे हर वर्ष हमारे बीच लौटेंगी और हमें अपनी कृपा प्रदान करेंगी.


नवरात्रि विसर्जन एक पवित्र और भावनात्मक प्रक्रिया है, जो मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करती है. इस प्रक्रिया को पूर्ण विधि-विधान और श्रद्धा के साथ करने से मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है. उपरोक्त विधि का पालन करके आप मां दुर्गा को सम्मानपूर्वक विदाई दे सकते हैं.

ये लेख सामान्य जानकारी है, जो स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित है, जिसकी जी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.

