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जोधपुर में बारिश आते ही ठप हुई बनाड़ रोड की रफ्तार, जलभराव से हजारों लोग परेशान

Banar Road Waterloggin: जोधपुर में हुई हल्की बारिश ने एक बार फिर शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी. बनाड़ रोड पर मामूली बारिश के बाद ही जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. सड़क पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को आवागमन में दिक्कतें झेलनी पड़ीं.

Edited byAnsh RajReported byLokesh Kumar
Published: Jun 05, 2026, 11:58 AM|Updated: Jun 05, 2026, 11:58 AM
जोधपुर में बारिश आते ही ठप हुई बनाड़ रोड की रफ्तार, जलभराव से हजारों लोग परेशान
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: जोधपुर शहर में हल्की बारिश होते ही जलभराव की समस्या एक बार फिर सामने आ गई. गत रात हुई मामूली बारिश के बाद बनाड़ रोड सहित कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आमजन और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. खासकर बनाड़ रोड पर जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर लंबे समय तक पानी जमा रहा.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले करीब पांच वर्षों से बनाड़ रोड क्षेत्र में जलभराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन इसके स्थायी समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. पिछले वर्ष जेडीए और नगर निगम प्रशासन ने जल्द नाले का निर्माण कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है.

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अधूरे नाले के कारण बारिश का पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिससे यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है. बनाड़ रोड शहर का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो जयपुर रोड सहित कई प्रमुख क्षेत्रों और कस्बों को जोड़ता है. इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों वाहनों की आवाजाही होती है. सुबह कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और अन्य कार्यों के लिए निकलने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है.

जलभराव के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है और कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति बन जाती है. लोगों का कहना है कि यदि जल्द नाले का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो आगामी मानसून में स्थिति और गंभीर हो सकती है. क्षेत्रवासियों ने जेडीए और नगर निगम से अधूरे नाले का निर्माण शीघ्र पूरा कर स्थायी जलनिकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि हर बारिश के बाद होने वाली इस परेशानी से लोगों को राहत मिल सके.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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