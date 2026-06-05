/जोधपुर में बारिश आते ही ठप हुई बनाड़ रोड की रफ्तार, जलभराव से हजारों लोग परेशान

Jodhpur News: जोधपुर शहर में हल्की बारिश होते ही जलभराव की समस्या एक बार फिर सामने आ गई. गत रात हुई मामूली बारिश के बाद बनाड़ रोड सहित कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आमजन और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. खासकर बनाड़ रोड पर जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर लंबे समय तक पानी जमा रहा.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले करीब पांच वर्षों से बनाड़ रोड क्षेत्र में जलभराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन इसके स्थायी समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. पिछले वर्ष जेडीए और नगर निगम प्रशासन ने जल्द नाले का निर्माण कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है.

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अधूरे नाले के कारण बारिश का पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिससे यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है. बनाड़ रोड शहर का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो जयपुर रोड सहित कई प्रमुख क्षेत्रों और कस्बों को जोड़ता है. इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों वाहनों की आवाजाही होती है. सुबह कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और अन्य कार्यों के लिए निकलने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है.

जलभराव के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है और कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति बन जाती है. लोगों का कहना है कि यदि जल्द नाले का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो आगामी मानसून में स्थिति और गंभीर हो सकती है. क्षेत्रवासियों ने जेडीए और नगर निगम से अधूरे नाले का निर्माण शीघ्र पूरा कर स्थायी जलनिकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि हर बारिश के बाद होने वाली इस परेशानी से लोगों को राहत मिल सके.

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