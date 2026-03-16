घर में अकेली महिला को देख लाइनमैन की बिगड़ी नीयत, बिल वसूली के बहाने की अश्लीलता

Jodhpur Crime: राजस्थान के जोधपुर जिले में शेरगढ़ थाना क्षेत्र के जैतासर दासानिया में बिजली विभाग के एक लाइनमैन पर घर में अकेली महिला के साथ अश्लील हरकतें करने और लज्जा भंग करने के गंभीर आरोप लगे हैं. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है.

पीड़िता ने पुलिस को दी गई लिखित रिपोर्ट में बताया कि 14 मार्च 2026 की शाम करीब 4:30 बजे वह अपने घर में अकेली थी. इस दौरान बिजलीघर का लाइनमैन विकास कुमार मीणा शराब के नशे में मोटरसाइकिल लेकर पहुंचा और बकाया बिजली बिल के भुगतान की मांग करने लगा. जब पीड़िता ने असमर्थता जताई, तो आरोपी ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दीं.

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आरोप है कि विकास कुमार ने अश्लील बातें करते हुए महिला का हाथ पकड़ लिया और कपड़े खींचकर लज्जा भंग करने का प्रयास किया. पीड़िता के शोर मचाने पर पड़ोसी श्रवणराम और आत्माराम दौड़कर आए, जिन्हें देखकर आरोपी बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया.

शेरगढ़ थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी विकास कुमार मीणा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार, मामले की जांच ASI रुघाराम को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.

