विज्ञापन के नाम पर आस्था से खिलवाड़, भगवान गणेश के हाथ में तेल की बोतल एडिट की

Jodhpur News : जोधपुर शहर में एक विज्ञापन जहां चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वही हिन्दूवादी संगठन के लोगों में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है. एक कम्पनी की ओर से गणेश चौथ पर विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें प्रथम पूज्य भगवान गणेश के हाथों में तेल की बोतल देकर उन्हे अपना ब्रांड एम्बेसेडर बना दिया है.

हिन्दूवादी संगठन के लोगों का कहना है कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, हिन्दू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है. इस तरह से कोई भी हमारे देवताओं को बाजारों में बेच रहा है .वह गलत है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है. उनका कहना है कि कम्पनी माफी मांगे.

हिन्दूवादी संगठन का कहना है कि हिन्दू देवताओं को इस तरह से तेल कम्पनी द्वारा बाजार बेचा गया है ,वो गैर कानूनी है इसके लिए नाराजगी जाहिर की है कहा कि देवताओं का अपमान सहन नहीं किया जाएगा.

भगवान गणेश के हाथों में ही तेल की बोतल रखकर उसे बेचने का तरीका निकाला गया है वो गलत है, लोगों का कहना है कि कम्पनी अपने फायदे के लिए हिन्दू देवताओं का उपयोग नही कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद शहर में ऐसा हुआ है. कम्पनी को इसका खंडन करना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए.