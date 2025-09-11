Jalore News: लूणी नदी में दूसरी बार उफान, जालोर के 100 से अधिक गांवों का संपर्क कटा

Jalore News: अजमेर की पहाड़ियों से निकल कर कच्छ के रण में विलीन होने लूणी नदी में इस बार साल में दूसरी बार पानी आया है फिलहाल लूणी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है गत दिनों अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली सहित नई इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद लूणी उफान पर है जालोर में केरिया गांव से लेकर रणखार तक लूणी नदी का तेज बहाव चल रहा है.

इस नदी के किनारे हजारों किसानों की आबादी बसी हुई है और वो सालों से खेती बाड़ी कर रहे हैं. इतना ही नहीं लूणी उफान पर होने से कई गांवों की संपर्क सड़कें, रपटें बंद हो चुकी है. रपट पर 5-6 फीट तक पानी बह रहा है. ऐसे में जालोर के करीब 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क कटा हुआ है. नदी क्षेत्र में बसे लोगों की ढाणियां पानी में डूबी हुई हैं कई पशुपालक तो अब भी नदी के बीच टापुओं पर फंसे हुए हैं चितलवाना के लालपुरा व रड़का में एनडीआरएफ की टीमो ने कई लोगो का रेस्क्यू किया है इसके अलावा कई लोग अब भी टापुओं पर मवेशियों को छोड़ कर बाहर नहीं आना चाहते हैं, ऐसे में टापुओं पर ही कच्चे छप्परों में मवेशियों का ध्यान रखते हुए जीवन बिता रहे हैं.

लूणी नदी के किनारे बसे चितलवानाके केरिया,लालपुरा,सायड़ा,मालीपुरा,रामपुरा,सिलोसन,रतनपुरा,होतीगांव,चिमड़ावास,पादरड़ी,दूठवा,टांपी,पावटा,खासरवी,केसुरी, शिवपुरा,टांपी,निम्बज,सुजानपुरा,सूराचंद,सांकरिया,अहमदकोट, खेजड़ीयाली,आकोड़िया,रणखार समेत सांचौर क्षेत्र के 100 से ज्यादा गांवों का लूणी नदी को पार कर दूसरे छोर जाने का संपर्क कटा हुआ है. लूगी नदी में गांधव से लेकर बाखासर तक करीब कहीं 8-10 तो कहीं 12-15 फीट तक पानी बह रहा है. यहां तक की उफान पर होने से करीब 100-200 मीटर तक पानी खेतों में पहुंच गया है. बाजरा, ग्वार की फसलें खराब हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

फिलहाल लूणी नदी उफान पर हैं और कई गांवों का आपस मे संपर्क कटा हुआ है कई जगह रास्ते बंद है सड़को पर पानी चल रहा है वहीं कई जगह टापू बने गांवों में लोगों के लिए राशन सामग्री व पशुओं के लिए चारे का भी संकट बना हुआ है.