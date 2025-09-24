Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

शिक्षा मंत्री दिलावर ने की बड़ी घोषणा, अंध विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी कंप्यूटर साइंस

Jodhpur News: राजस्थान प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब कम्प्यूटर साइंस विषय की पढ़ाई कर सकेंगे. यह घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को राजकीय अंध विद्यालय, आंगणवा, जोधपुर में एक समारोह के दौरान की. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Bhupendra bishnoi
Published: Sep 24, 2025, 08:39 PM IST | Updated: Sep 24, 2025, 08:39 PM IST

Trending Photos

राजस्थान सरकार विधवा महिलाओं को दे रही इतने रुपये की पेंशन, जानें कैसे करना है अप्लाई
6 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान सरकार विधवा महिलाओं को दे रही इतने रुपये की पेंशन, जानें कैसे करना है अप्लाई

खुशबू से लेकर स्वाद तक… राजस्थानी मूंग दाल हलवा दिल जीत लेगा, नोट कर लें ये रेसिपी
5 Photos
Rajasthan famous Food

खुशबू से लेकर स्वाद तक… राजस्थानी मूंग दाल हलवा दिल जीत लेगा, नोट कर लें ये रेसिपी

राजस्थान के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आपके जिले के मौसम का हाल
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आपके जिले के मौसम का हाल

सांचौर में जलभराव का कहर! डूबे स्कूलों तक पहुंचने के रास्ते... बच्चे घरों में कैद
6 Photos
sanchore news

सांचौर में जलभराव का कहर! डूबे स्कूलों तक पहुंचने के रास्ते... बच्चे घरों में कैद

शिक्षा मंत्री दिलावर ने की बड़ी घोषणा, अंध विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी कंप्यूटर साइंस

Jodhpur News: राजस्थान के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के नए द्वार खुलने जा रहे हैं. प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी.

वहीं, विशेष रूप से चारों राजकीय अंध विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र से कंप्यूटर साइंस विषय जोड़ा जाएगा. यह घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर के राजकीय अंध विद्यालय, आंगणवा में आयोजित अभिनंदन समारोह में की.

समारोह में दृष्टिबाधित शिक्षक और विद्यार्थियों ने मंत्री का स्वागत कर खुशी व्यक्त की. विद्यालय के कक्षा 11 के छात्र विजय भानु ने मोबाइल ऐप के जरिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की पढ़ाई की तकनीक समझाई और कंप्यूटर साइंस विषय की मांग रखी. इस पर शिक्षा मंत्री ने मौके पर ही घोषणा करते हुए कहा कि अब अंध विद्यालयों के विद्यार्थी भी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि दृष्टिबाधितों की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है. मैं 1993 से ही आपके संपर्क में हूं और लगातार आपके लिए योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास करता रहा हूं. आपकी हर मांग को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा. कंप्यूटर साइंस अगले सत्र से शुरू होगा और खेल मैदान उपलब्ध कराने के लिए भी जिला कलेक्टर से बात करूंगा.

समारोह के दौरान प्रधानाचार्य प्रकाश चंद्र खींची ने साफा पहनाकर मंत्री का स्वागत किया. मंत्री ने भी उन्हें गले लगाकर स्नेह जताया. इसके बाद मंत्री ने विद्यालय परिसर में पीपल का पौधा लगाया और विद्यार्थियों से उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली.

शिक्षा मंत्री ने छात्रावास की छत पर लगाए गए सौर ऊर्जा पैनल का उद्घाटन किया. मंत्रोच्चार और स्वास्तिक चिन्ह के बीच बटन दबाकर शुभारंभ करते हुए मंत्री ने इसे विद्यालय के लिए ऊर्जा का बड़ा स्रोत बताया.

वापसी के समय मंत्री ने दृष्टिबाधित बच्चों को कैरम खेलते देखा. बच्चों ने आग्रह पर मंत्री को भी खेल में शामिल कर लिया. मंत्री दिलावर ने बच्चों संग बैठकर कैरम खेला और हंसी-खुशी के पल साझा किए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news