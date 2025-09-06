Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सफाई व्यवस्था को लेकर VDO को भड़के मदन दिलावर, बोले- आपके जैसा झूठा इंसान...

Jodhpur News: मंत्री मदन दिलावर जोधपुर दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने लूणी पंचायत समिति में अधिकारियों की मीटिंग में हिस्सा लिया और अधिकारियों से साफ सफाई के बारे में सवाल जवाब किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Sep 06, 2025, 08:54 PM IST | Updated: Sep 06, 2025, 08:54 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में जारी है जल प्रलय! जलभराव से ये बीमारियों घर में दे सकती हैं दस्तक, जानें कैसे करें बचाव
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में जारी है जल प्रलय! जलभराव से ये बीमारियों घर में दे सकती हैं दस्तक, जानें कैसे करें बचाव

डूंगरपुर में बारिश का रेड अलर्ट, सड़कों पर नदी-नालों की तरह बहा पानी
6 Photos
Dungarpur Weather Update

डूंगरपुर में बारिश का रेड अलर्ट, सड़कों पर नदी-नालों की तरह बहा पानी

राजस्थान में मानसून सक्रिय, 6-7 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून सक्रिय, 6-7 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी

राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था? ज्ञानी लोगों को भी नहीं मालूम होगा इसका जवाब
7 Photos
rajasthan quiz

राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था? ज्ञानी लोगों को भी नहीं मालूम होगा इसका जवाब

सफाई व्यवस्था को लेकर VDO को भड़के मदन दिलावर, बोले- आपके जैसा झूठा इंसान...

Jodhpur News: राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर जोधपुर दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने लूणी पंचायत समिति में अधिकारियों की मीटिंग में हिस्सा लिया और अधिकारियों से साफ सफाई के बारे में सवाल जवाब किया. इस दौरान उन्होंने मंडोर पंचायत समिति के वीडीओ से भी सवाल पूछा इस पर मंडोर वीडीओ ने उन्हें कहा कि उनके क्षेत्र में सब जगह साफ सफाई है.

इस पर मंत्री जी ने उन्हें टोका और कहा कि मैं सुबह आपकी पंचायत समिति मंडोर में देवरिया में मौका निरीक्षण करके आया हूं और वहां साफ-सफाई नहीं होती है. वहीं वीडीओ के जवाब से मंत्री मदन दिलावर काफी नाराज नजर आए और उन्हें भरी मीटिंग में कहा कि आपके जैसा झूठा इंसान मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जब मैं खुद मौके पर जाकर आया हूं. इसके बाद भी आप मुझे गुमराह कर रहे हैं. उसके बाद उन्हें उन्होंने अन्य अधिकारियों से भी साफ-सफाई को लेकर सवाल किया और बाद में अधिकारियों को कहा कि मैं कहीं भी निरीक्षण कर सकता हूं और अगर मुझे कहीं कमी दिखाई दी, तो मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा.

भले ही हमारे साथी मंत्री यहां बैठे हैं, लेकिन मैं उनसे माफी मांग लूंगा लेकिन साफ-सफाई को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि निश्चित रूप से इस बार अतिवृष्टि हुई है.

ऐसे में सभी अधिकारियों को नुकसान की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पीड़ित लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके. उसके अलावा स्कूलों के जर्जर भवन को लेकर भी उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 1 लाख के करीब कमरे और स्कूले जर्जर हैं.

ऐसे में सभी जिलों के जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि जो जर्जर भवन है. उन्हें जमींदोज किया जाए और बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं हो इसके लिए अन्य सुरक्षित स्थानों पर उनके पढ़ने की व्यवस्था की जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news