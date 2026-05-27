/थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान

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Jodhpur News : शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही हजारों शिक्षकों, व्याख्याताओं और प्राचार्यों के तबादले कर चुकी है. अब सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार कर रही है.
Jodhpur News : शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बुधवार को जोधपुर दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने विभिन्न सामाजिक, पर्यावरण एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया. सर्किट हाउस में जनसुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मदन दिलावर ने प्रदेश में पेयजल व्यवस्था, शिक्षा विभाग में तबादले, नीट मामले और पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हर साल गर्मी के मौसम में पेयजल संकट की स्थिति बनती है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने समय रहते पर्याप्त तैयारियां नहीं कीं. उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के कार्य पहले ही पूरे हो जाने चाहिए थे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को अरबों रुपये उपलब्ध करवाए थे, लेकिन पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार के कारण योजनाएं प्रभावित हुईं.
बहुत जल्द लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा
मदन दिलावर ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का माहौल था और इसी वजह से आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति बनी हुई है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार तेजी से व्यवस्थाओं को सुधारने में लगी हुई है और बहुत जल्द लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा.
सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार कर रही
निकाय चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कोर्ट की ओर से समय-समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं और सरकार सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी. उन्होंने कहा कि जो भी संवैधानिक और कानूनी रूप से संभव होगा, सरकार उसी के अनुसार कार्य करेगी. शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही हजारों शिक्षकों, व्याख्याताओं और प्राचार्यों के तबादले कर चुकी है. उन्होंने बताया कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों का जिला कैडर होने के कारण तबादलों में तकनीकी और वरिष्ठता संबंधी समस्याएं आती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार कर रही है.
पेपर लीक में दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा
उन्होंने कहा कि कई शिक्षक डेपुटेशन की मांग इसलिए करते हैं ताकि उनकी वरिष्ठता प्रभावित न हो. सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी, जिसके बाद नियमों के तहत तबादले किए जाएंगे.नीट मामले पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए मदन दिलावर ने कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और कई लोग पहले ही जेल जा चुके हैं.
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