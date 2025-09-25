Zee Rajasthan
बच्चे सड़कों पर खुद नहीं आते, ऐसी हरकतों पर हमारी नजर - मदन दिलावर

Jodhpur News : राजस्थान में सरकारी स्कूल के बच्चे आजकर सड़क पर या स्कूल गेट के आगे विरोध प्रदर्शन करते दिख रहे हैं, वजह है हाल ही में जारी की गयी प्रिंसिपल ट्रांसफर लिस्ट. मामले पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ी  बात कही है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Bhupendra bishnoi
Published: Sep 25, 2025, 12:41 PM IST | Updated: Sep 25, 2025, 12:57 PM IST

Madan Dilawar on Students Protest : राजस्थान शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल ट्रांसफर ऑर्डर के बाद से स्टूडेंट्स प्रदर्शन करते या स्कूल गेट पर ताला जड़ते दिख रहे हैं. शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है. तो उधर स्कूल प्रशासन स्टूडेंट्स से समझाइश के प्रयास करते दिख रहे हैं. ट्रांसफर के आदेश के बाद से हो रहे विरोध प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री का बयान काफी सख्त है.

जिसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है. जोधपुर में सर्किट हाउस में आम लोगों से मुलाकात के दौरान शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अध्यापकों के तबादलों के बाद हो रहे प्रदर्शन पर नजर है, मंत्री दिलावर ने कहा कि “बच्चे सड़कों पर खुद नहीं आते, उन्हें आंदोलन के लिए भेजा जाता है. ऐसी हरकत करवाने वालों पर हमारी नजर है.

दरअसल राजस्थान के शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक आदेश जारी कर करीब 4527 प्रिंसिपल्स का ट्रांसफर कर दिया है. शिक्षा के महकमे में इतने बड़े बदलाव के बाद हड़कंप मचा है. कई स्कूलों के स्टूडेंट्स विरोध पर उतर आए हैं.

मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति रोजगार व उद्योग पर आधारित है, जिससे भविष्य में कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों की ट्रांसफर पॉलिसी का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि अध्यापकों को स्थानांतरण के लिए नेताओं के पीछे न घूमना पड़े.

वहीं मंत्री ने कहा कि अंध विद्यालय में अगले सत्र से कंप्यूटर साइंस विषय शुरू होगा अध्यापकों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू करने की कोशिश जारी है. विभाग निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सख्त है, यदि क्वालिटी हल्की पाई गई तो संबंधित BDO और इंजीनियर से राशि वसूल की जाएगी.

