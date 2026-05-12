Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /मुंगेरीलाल के सपने देख रहे पूर्व CM गहलोत, जोधपुर में मंत्री मदन दिलावर का बयान

मुंगेरीलाल के सपने देख रहे पूर्व CM गहलोत, जोधपुर में मंत्री मदन दिलावर का बयान

Jodhpur News : जोधपुर के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले पर कहा कि ये बेहद दुखद घटना है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. दिलावर ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहां की वो “मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे”.

Edited byZee Rajasthan Web TeamUpdated byPragati Pant
Published: May 12, 2026, 09:46 AM|Updated: May 12, 2026, 09:46 AM
मुंगेरीलाल के सपने देख रहे पूर्व CM गहलोत, जोधपुर में मंत्री मदन दिलावर का बयान
Image Credit: madan dilawar targets ashok gehlot in jodhpur

Jodhpur News : शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री तथा जोधपुर के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को जोधपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में जनसुनवाई की. जनसुनवाई में जिला कलेक्टर आलोक रंजन और जिला परिषद के सीईओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. जनसुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार ग्राम स्तर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाकर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार गरीब, मजदूर, महिला, युवा और किसानों सहित हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

दिलावर ने कहा कि किसानों के हित में राज्य सरकार विशेष योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी. कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले पर उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और मामले की जांच जारी है. उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हों, इसके लिए सरकार स्तर पर गंभीरता से काम किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए मदन दिलावर ने कहा कि अशोक गहलोत मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि एसीबी पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिलावर ने कहा कि एजेंसियां जांच कर रही हैं और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:NEET 2026 पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन! SOG को मिले डिजिटल सबूत

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान के 66 लाख किसानों की लगी लॉटरी! CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया बड़ा अपडेट

कोल्ड ड्रिंक छोड़िए! जानें लू से बचाने वाला राजस्थान का ये पारंपरिक ड्रिंक, नोट कर लें रेसिपी

राजस्थान में आज कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल? यहां देखें आपके शहर का लेटेस्ट रेट

Did You Know? राजस्थान की ये सूनी हवेलियां कभी अरबपतियों का ठिकाना थीं

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के दाम स्थिर, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

NEET पेपर लीक का बड़ा बवाल! डोटासरा ने उठाई CBI जांच की मांग, सरकार पर साधा तीखा निशाना

राजस्थान में 23,437 करोड़ लागत से होगा नई रेल परियोजनाएं का विकास, 6 राज्यों से होगी कनेक्टिविटी!

राजस्थान में प्रॉपर्टी का नया झटका, फिर से बढ़ सकते हैं घरों के दाम! जानें लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan News: असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका, 32 विषयों के लिए 3,540 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

सावधान जयपुरवासी! आज इमली फाटक रूट पर लगेगा 'महाजाम', घर से निकलने से पहले पढ़ें यह जरूरी खबर!

राजस्थान में हीटवेव के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, जयपुर, सीकर समेत इन इलाकों में अलर्ट जारी

23वीं किस्त से पहले बड़ा झटका! कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, तुरंत ऐसे करें चेक

Sikar: रींगस में श्याम निशानों के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपये के निशान जलकर राख

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Rajasthan News: टिटहरी के दिखे चार अंडे … किसान बोले-इस बार बारिश हो सकती है बंपर!

बाजार खुलते ही धड़ाम हुए सोना-चांदी के भाव! जयपुर सर्राफा बाजार से आया तगड़ा अपडेट, जानें आज के ताजा रेट?

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में मौसम फिर लेगा बड़ा यू-टर्न! 11 मई को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

जयपुर में बड़ा छात्र राजनीतिक उलटफेर! ABVP नेता देव पलसानियां ने थामा NSUI का हाथ

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

राजस्थान के इन जिलों में आज गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल! IMD ने 5 बजे जारी किया अलर्ट

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

सोने की चमक हुई फीकी, चांदी ने पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश का अलर्ट! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

राजस्थान में मौसम ने फिर मारी पलटी, तेज आंधी-धूलभरी हवाएं और बारिश का अलर्ट!

BCR चुनाव की काउंटिंग हुई शुरू, यह काम करने वाली बनी पहली काउंसिल!

Tags:
Jodhpur News
Rajasthan News

About the Author

Zee Rajasthan Web Team

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: अब प्यासे नहीं भटकेंगे तालछापर के हिरण, तपती गर्मी में वन विभाग ने तैयार किया 'सुरक्षा कवच'

Rajasthan News: अब प्यासे नहीं भटकेंगे तालछापर के हिरण, तपती गर्मी में वन विभाग ने तैयार किया 'सुरक्षा कवच'

Churu news
2

राजस्थान के गांवों में पहुंचेगा बैंक, मिलेंगे माइक्रो ATM, पशुपालकों को घर बैठे मिलेगी बैंकिंग सुविधा

jaipur news
3

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

jaipur news
4

झालावाड़ जब पहली बार आई थी, तो यहां पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन आज तस्वीर बदली है- राजे

Jhalawar News
5

Rajasthan News: कोटा NMCH कांड के बाद सरकार सख्त, प्रोटोकॉल टूटा तो नपेंगे अधीक्षक

Kota News