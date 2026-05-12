/मुंगेरीलाल के सपने देख रहे पूर्व CM गहलोत, जोधपुर में मंत्री मदन दिलावर का बयान

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Jodhpur News : जोधपुर के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले पर कहा कि ये बेहद दुखद घटना है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. दिलावर ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहां की वो “मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे”.
Jodhpur News : शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री तथा जोधपुर के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को जोधपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में जनसुनवाई की. जनसुनवाई में जिला कलेक्टर आलोक रंजन और जिला परिषद के सीईओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. जनसुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार ग्राम स्तर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाकर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार गरीब, मजदूर, महिला, युवा और किसानों सहित हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
दिलावर ने कहा कि किसानों के हित में राज्य सरकार विशेष योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी. कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले पर उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और मामले की जांच जारी है. उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हों, इसके लिए सरकार स्तर पर गंभीरता से काम किया जा रहा है.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए मदन दिलावर ने कहा कि अशोक गहलोत मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि एसीबी पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिलावर ने कहा कि एजेंसियां जांच कर रही हैं और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा.
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